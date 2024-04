“Si le toca irse...”: el mensaje de Clemente Montes a Alexander Aravena ante interés de club español

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, se refirió al próximo duelo con Deportes Iquique, el cual está programado para este sábado 13 de abril en el estadio Tierra de Campeones, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2024.

“Iquique viene bien y a nosotros eso nos motiva, porque venimos en alza y entrenando de buena manera. Esperaremos que sea un lindo partido y entretenido, es una cancha buena, así que vamos a aprovecharlo al máximo e intentar llevarnos el triunfo”, señaló el atacante de los “cruzados”.

Si bien los “Dragones Celestes” llegan en mejor momento y como sublíderes del torneo, Montes remarcó que “nosotros llevamos cuatro partidos sin recibir goles, también somos un rival duro, porque es difícil que nos marquen y esto se gana con goles. Veremos qué equipo será más efectivo”.

Por otro lado, el jugador de 22 años abordó sus pocas apariciones en el once titular de Universidad Católica. “El año pasado jugué más partidos y este año no comencé de titular, pero no es como se empieza, sino como se termina. Es un proceso, estoy trabajando día a día para poder conseguir el puesto”, aseguró.

Además, Clemente Montes tuvo palabras para Alexander Aravena, quien tendría una chance de partir a España tras despertar el interés de un club de dicho país. “Que lo aproveche, obviamente las canchas allá son mejores y es un fútbol de mucho pase. Si le toca irse a España, ojalá así sea, Alexander se adaptaría de la mejor manera, es un gran jugador, todos los conocemos”, concluyó.