“Se instaló un mito”: Luis Jara revela las consecuencias negativas de que lo trataran de “egocéntrico” en las redes sociales

Luis Jara reveló en una entrevista con el periodista Eduardo de la Iglesia un aspecto poco conocido de su vida pública: los mitos que han surgido en torno a su personalidad y cómo estos han impactado en su carrera y vida personal. La pregunta inicial fue directa: “¿Cuál es el peor mito que te han inventado y que te ha hecho enojar o reír?”.

“Al principio me hizo reír y después me enojó”, respondió Lucho Jara. El cantante reconoció que, al principio, las historias sobre su ego le causaban gracia, pero luego se convirtieron en algo molesto. Este aspecto de su vida pública ha sido objeto de burlas y comentarios a lo largo de los años.

“Cuando uno es artista se tiene que preparar para escuchar de todo. Hay muchas cosas que paso de largo, pero a mí al principio me dio mucha risa que hablaran de mi ego (...) Y un día llegué a mi casa y mi esposa, Silvan, me dice ‘mi amor, no me gusta esto, porque el ego tiene una connotación de egoísta, de levantado de raja, de poco empático, entonces eso te va a hacer muy mal y se va a instalar un mito que no es verdad’”, expuso el artista nacional.

Luego agregó: “Yo en general tiendo a ser muy generoso en pantalla y fuera de pantalla. Y a la postre, mi esposa tenía razón. Se instaló un mito que, en cierto momento, me molestó no por la rabia, sino que por lo injusto”.

El origen de las burlas sobre su “ego”

En una entrevista anterior en el año 2022, en De tú a tú, Luis Jara había abordado el origen de este mito del ego. “Fue una broma que se profundizó en el matinal. En la tele construí un personaje de leer el diario y ‘oye, yo no salgo en ninguna parte, chao’. Pero era una broma. Entonces se empieza a construir un personaje”, contó.

“Yo decía ‘¿cómo no va a haber uno de mis colegas o personas que te conocen, que saben cómo eres, que diga ‘oye, ya poh, paren el webeo con Lucho Jara’. Recuerdo que en alguna oportunidad yo le ofrecí a Mega, estando muy golpeado, salir de la tele. Y a la Silvana, ella sí recogía el bulto, le dije ‘gordita, yo creo que estoy ok. ¿Y si nos vamos?’, ‘vámonos’”, complementó.

Finalmente, Luis Jara señaló que ”yo se lo planteé al director ejecutivo de entonces: ‘No. No quiero más’. Y el canal hace una cosa bien inédita, me dice: ‘¿Cuánto tiempo quieres?, ¿cuánto tiempo necesitas para volver al equilibrio?’. ‘Siete meses’. ‘Vaya siete meses’. Terminaron los siete meses y volví”.