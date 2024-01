El reconocido cantante nacional, Luis “Lucho” Jara, se encuentra inmerso en una serie de presentaciones en Chile, en el marco de un tour veraniego, con próximas presentaciones en Limache y Enjoy Santiago.

Es más, en conversación Ciudadano ADN, el artista radicado en Miami, compartió sus impresiones sobre el reencuentro con el público chileno y la emocionante recepción que ha experimentado. “No te quiero mentir, es mucho más potente, emotiva, que en otros años”, dijo.

“Pocas veces visto antes”

Bajo ese contexto, Lucho Jara aprovechó la instancia y se refirió al fenómeno de la música urbana y elogió al talento de las mujeres chilenas en la industria, destacando a artistas como Denise Rosenthal, Camila, Mon Laferte, y Francisca Valenzuela.

“Yo encuentro que hay una generación de mujeres en Chile que son extraordinariamente talentosas (...) son mujeres que tienen un power en el escenario pocas veces visto antes, o sea, hay una generación de recambios en las mujeres muy potente, sobre todo porque vocalmente son muy power. Y bueno, yo tengo un hijo que canta urbano, que está lanzando su disco en los próximos meses, un hijo de 16 y un hijo de 28, que me han abierto un poquito ese mundo “urbano)”, indicó el cantante.

Pero Luis fue más allá y expuso: “Yo tengo mucha cercanía con cabros que me siguen, Pablito Pesadilla, Young Cister, Jordan 23 ensaya en mi estudio, se toma mi estudio completo en la noche y va con todo su equipo y yo sé de su existencia. Me he tocado compartir escenario con Cris MJ, yo amo la canción Una Noche en Medellín y también que me gusta mucho la música urbana argentina, que es muy power”.

Pero no todo es positivo, ya que el intérprete de Mañana tuvo sus repartos respecto al género urbano, en específico, referente al lenguaje usado en algunas canciones. “Tengo algunas canciones del género urbano que me gustan y son mi placer culpable, pero hay otras que rechazo, particularmente aquellas que tienen esas letras que yo siento, que son básicamente como una especie de ofrenda al mal gusto (...) a veces hay lenguajes que yo rechazo”.