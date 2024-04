Josefa Errázuriz baja su precandidatura a alcaldía de Providencia y entrega apoyo a una exministra de Bachelet

Este sábado, el Partido por la Democracia (PPD) presentó oficialmente a Josefa Errázuriz, como su precandidata para la alcaldía de la comuna. Sin embargo, tan solo días después, Errázuriz anunció su decisión de retirar su postulación al cargo. Su gestión previa como alcaldesa de Providencia, entre 2012 y 2016, enfrentó varios cuestionamientos que han resurgido en el contexto de su reciente candidatura.

Entre las controversias más notables de su administración se incluyen la implementación de restricciones horarias para la venta de alcohol y acusaciones de uso indebido del Palacio Falabella para eventos personales, además de irregularidades en el pago de horas extras, según informes de la Contraloría. Estas situaciones han provocado críticas desde diversos sectores, incluidas voces dentro de su propio espacio político.

Errázuriz, a través de un comunicado, expresó su intención de no dividir a su partido ni ser causa de conflictos internos. “Soy consciente de que mi nombre no es un factor de unidad para sectores amplios, y no deseo ser el motivo de una primaria que resulte en divisiones, conflictos o quiebres”, indicó. En su lugar, mostró su deseo de promover un candidato que pueda responder a las necesidades de la comunidad y facilitar un gobierno comunal inclusivo.

La concejala también anunció que buscará la reelección en su cargo actual, considerando que es la mejor manera en la que puede contribuir a la comuna. Además, dio su respaldo a María Fernanda Villegas, promovida por el Partido Socialista (PS) y exministra de Desarrollo Social durante la segunda administración de Michelle Bachelet, como candidata para la alcaldía.

En respuesta, el PPD de Providencia emitió un comunicado respaldando la decisión de Errázuriz y expresando su apoyo a la candidatura de Villegas. “Desde la mesa comunal, hacemos público nuestro respaldo a la candidatura de María Fernanda Villegas (PS)”, señala el texto, añadiendo que se comprometen a trabajar para que Villegas lidere la comuna, destacando su trayectoria política como un atributo clave para atender las demandas de los vecinos y vecinas de Providencia.