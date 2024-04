“Hoy tú sales a las 10 de la noche y crees que te van a matar”: Amparo Noguera plantea que menos gente va al teatro en Chile por la inseguridad

Amparo Noguera opinó recientemente sobre el panorama del teatro en el país. La actriz destacó la falta de presencia del público en las salas de teatro y relacionó esta situación con el temor a la inseguridad en las calles, lo que ha afectado la escena teatral nacional.

En una entrevista con Sarah, Amparo Noguera hizo hincapié en la percepción de inseguridad que afecta la asistencia al teatro. Según la actriz, “la gente no está en la calle”, y esto se debe principalmente a la preocupación por posibles actos delictivos, lo cual ha tenido un impacto significativo en el ámbito teatral.

Al ser consultada sobre la falta de interés por el teatro en Chile, la destacada actriz señaló que hay una responsabilidad compartida. “La comodidad del público, que no quiere ver cosas que los puedan remover a pensar, o una suerte de idealización que se tiene del teatro, como si hubiera un decálogo para poder comprenderlo, y en realidad el teatro es lo que representa en cada uno de forma particular”, afirmó.

“Chile no es un país que esté relacionado con la cultura inmediata, como pasa en otros países en que caminas entre monumentos y te conectas. En México, por ejemplo, tienen un cuento con sus tradiciones, están llenos de historia y no solo en la arquitectura; lo mismo en Buenos Aires, es gente que tiene un teatro al lado desde que ese país existe y Chile no lo tiene”, añadió.

El factor de la inseguridad en la baja asistencia al teatro

Más adelante, Amparo Noguera reveló los demás motivos de porque el público chileno no asiste tanto al teatro. “La gente es floja para salir, les da miedo ir al teatro, creen que les van a robar el auto y los teatros no están todos ubicados en Las Condes. Además, no somos un país donde vayas al teatro y a la salida tengas 5 restaurantes para elegir donde ir a comer, hay varios factores que juegan en contra”, sostuvo.

Finalmente, la actriz enfatizó en cómo la inseguridad aleja a la gente de los escenarios. “Hoy tú sales a las 10 de la noche y crees que te van a matar y que te van a robar el auto y la gente no está en la calle, y va todo de la mano”, concluyó.