“Haga la pega y corte el show”: comentarios de diputada Cordero sobre esquizofrenia desatan repudio en el Congreso

Diversas reacciones ha generado el controversial comentario de la diputada independiente por Renovación Nacional (RN), María Luisa Cordero, en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, acerca de las personas con esquizofrenia, que dejó llorando a un diputado en un salón del Congreso Nacional.

“Decirle a la doctora Daza que yo le hago clases de psiquiatría: si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos que los tienen que aguantar”, dijo la parlamentaria durante una discusión.

Tras unos segundos, el diputado independiente por el Partido Humanista, Hernán Palma, interrumpió molesto: “Yo tengo una hija esquizofrénica y no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. Sus ironías no me hacen ningún chiste, permiso”, dijo mientras se retiraba.

“Haga la pega y corte la violencia”

Uno de los primeros en expresar su rechazo al comentario fue el diputado Andrés Giordano, quien calificó lo sucedido como “indolente”, y expresó su apoyo a Palma y “a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras”.

Misma postura tuvo el diputado Juan Santana (PS), el cual tildó de “brutal indolencia” los dichos de Cordero, y señaló que “ojalá RN se haga cargo de haberla respaldado y entregarle la tribuna de denigrar a los demás desde el Congreso”.

En tanto, la diputada Emilia Schneider (CS) comentó: “¿Cuál es el aporte de la diputada Cordero? Se dedica a las polémicas y a insultar, pero no le conocemos ningún aporte al país o a nuestro distrito. Señora Cordero, esto no es farándula, haga la pega y corte la violencia y el show”.

