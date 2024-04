Diputada Cordero desata polémica en Comisión de Salud por dichos sobre personas con esquizofrenia y suicidio

Una nueva polémica protagonizó la diputada independiente (RN), María Luisa Cordero, al interior del Congreso. Esta vez, se trató de un desafortunado comentario que hizo en medio de una sesión de la Comisión de Salud acerca de las personas con esquizofrenia. Tal fue el revuelo, que un diputado abandonó la sala con gran molestia y lo dejo llorando.

Y es que mientras se discutía sobre el trastorno en la mesa, Cordero intervino para referirse al tema: “Decirle a la doctora Daza que yo le hago clases de psiquiatría: si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos que los tienen que aguantar”, lanzó.

Tras un par de segundos donde pareció que el comentario había pasado desapercibido, el diputado Hernán Palma, visiblemente afectado, interrumpió molesto para referirse al hecho que lo golpeó de manera personal.

“Yo tengo una hija esquizofrénica y no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. Sus ironías no me hacen ningún chiste, permiso”, dijo Palma mientras se paraba para retirarse del lugar.

“Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles”, agregó antes de salir.

El tenso momento fue comentado por diversos parlamentarios, quienes repudiaron el comentario por resultar “indolente” y “cruel”.

Recordemos que anteriormente, la diputada Cordero tuvo que pedirle disculpas públicas a la senadora Fabiola Campillai, luego de que pusiera en duda su ceguera. Por esta polémica fue desaforada en 2023.

Indolente una vez más lo de la Diputada Cordero: "Los esquizofrénicos no se suicidan sino que lo hacen sus papás que tienen que aguantarlos".



Todo mi apoyo a @HernanPalma_D12 y a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras. pic.twitter.com/YYO1MjrMlm — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) April 8, 2024