Santiago

Durante la noche de este sábado, el periodista Christian Pino celebró su cumpleaños en su casa junto a la exministra Karla Rubilar.

A la instancia, asistieron políticos y amigos para festejar sus 44 años, aunque la sorpresa no iba a ser necesariamente para él: tenía todo listo para pedirle matrimonio a Karla.

El la invitación recomendó ir abrigado porque la fiesta sería en un sector abierto de su casa en Colina, espacio al que llegaron políticos como Gloria Hutt, Javier Macaya, Jorge Tarud, y entre otros. Por ejemplo, fue Pepa Hoffmann, quien compartió un video a través de sus redes sociales.

Entre conversaciones y comida, el periodista interrumpió para dedicar unas palabras a los asistentes. “Ha llegado un momento importante”, dijo.

“La Karlita es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo la comparo con un sismógrafo, porque de repente pasan cosas malas, pasan cosas buenas, pero siempre pasan cosas”, dice el periodista.

Después de contar la historia de amor que comenzó en 2019 mientras mostraba fotos de los momentos que narraba, reveló: “Todos han venido engañados, esto no era un cumpleaños, era una pedida de mano”.

De acuerdo a LUN, fue ahí cuando Christian llevó su mano al interior de su chaqueta, sacó una cajita y se puso de rodillas. Karla de inmediato y sorprendida, se acercó y lo besó entre de lágrimas.

“Con el permiso de dos de tus hijos, ¿te gustaría casarte conmigo?. “Sí, amor, te amo”, respondió Karla emocionada según indicó LUN.

Después de los abrazos y palabras de felicidad, Rubilar explicó que se había preguntado por qué tanta motivación en hacer una fiesta grande, cuando realmente no suelen hacer fiestas así para los cumpleaños. “Fue muy emocionante. Me dijo que él no se había celebrado hace cinco años su cumpleaños, esa fue la excusa”, dijo.

Sumado a esto, la exvocera explicó que su pareja siempre hablaba sobre la posibilidad del matrimonio. “Siempre teníamos contemplado estar juntos, y uno piensa que va a llegar ese momento, pero no pensé que me iba a emocionar tanto. Hermoso sentir eso”, sentenció.