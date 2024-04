Joven con movilidad reducida tuvo que arrastrarse por las escaleras de Metro porque ascensor no funcionaba

Un impactante video se comenzó a viralizar por las redes sociales donde una joven con discapacidad física denunció que tuvo que arrastrarse por las escaleras para salir de la estación Unión Latinoamericana del Metro de Santiago.

El video-denuncia fue realizado por Josefa Farías, quien padece del Síndrome Guillain Barre, un trastorno que provoca que el sistema inmunitario ataque a los nervios del organismo. En su caso, ella perdió la sensibilidad en sus piernas y debe trasladarse en silla de ruedas.

Según dio cuenta en un video que publicó a TikTok, el ascensor de la estación se encontraba con fallas mecánicas y el personal del Metro no le presto ningún tipo de ayuda para subir y salir al exterior, por lo que tuvo que arreglárselas por sus propios medios.

“Piensen dos veces antes de utilizar los ascensores”

“Hoy (sábado) nos bajamos en la estación Unión Latinoamericana en la Línea 1 y estaba malo el ascensor para subir. Pedimos ayuda al personal del Metro, pero nos dijeron que no nos podían ayudar. Así que tocó subir con pura fuerza de brazos, aunque mi pantalón quedó todo manchado. Por eso es necesario que cuidemos los ascensores, que no sobrecarguen y no se sobre utilicen”, contó en sus redes.

“Muchas personas no entienden la importancia de cuidar los ascensores del metro. Cuando estos están malos o en mantención, muchas veces toca subir o bajar así y es un sobreesfuerzo mental y físico. Piensen dos veces antes de mal utilizar estos ascensores, ya que son muy necesarios para algunas personas en situación de discapacidad”, remarcó la joven en la descripción del video.

La denuncia de Josefa generó gran indignación entre los cibernautas, quienes criticaron el actuar de los demás usuarios del Metro, que tampoco le prestaron ayuda, y la poca inclusión e inconsciencia de quienes utilizan el ascensor sin necesidad.

También recibió comentarios negativos, donde varios cuestionaron por qué la persona que grabó el hecho no la ayudó, a lo que Josefa aclaró que se trataba de su hijo, quien aún es muy pequeño para cargarla y también su marido estaba subiendo su silla por las escalas.

Metro se pronunció por el hecho

Mediante una declaración pública, Metro de Santiago remarcó su compromiso por ofrecer un servicio de calidad a sus pasajeros y pasajeras, incluyendo las personas con movilidad reducida, por lo que manifestaron que lamentaron la situación que afectó a Josefa.

“En el caso puntual de la estación Unión Latinoamericana de Línea 1, la estación cuenta con tres ascensores. Uno de ellos, que conecta el nivel intermedio de la estación (mesanina) con el nivel calle, estuvo sin servicio ayer por aproximadamente una hora, entre las 15:30 y las 16:30 horas, lapso en que Josefa necesitó subir hacia el exterior”, explicaron.

“Durante el día de hoy (domingo) tomamos contacto con Josefa para transmitirle directamente nuestras disculpas y para reforzar nuestros canales de contacto para solicitar apoyo ante este tipo de incidentes”, comunicaron.