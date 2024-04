Luis Slimming se reencuentra con el alcalde de Marchigüe: “Muy simpático, muy correcto, muy sobrio”

Este sábado ocurrió el esperado reencuentro entre el comediante Luis Slimming, el público de la comuna de Marchigüe y su alcalde en la Fiesta del Vino. Todo esto luego que el humorista lanzará un ácido chiste en el Festival de Viña sobre su fallida rutina en la comuna de la región de O’Higgins en el año 2023, donde fue abucheado por parte de la audiencia.

“Feliz de haberme reencontrado con Marchihue y su gente, que justo después de que hiciera un chiste de ellos en Viña, sufrieron una lamentable tragedia, me alegro mucho que estén saliendo adelante”, escribió Slimming a través de su cuenta de Instagram, recordando el grave incendio ocurrido en la edición 2024 de la Fiesta de La Vendimia de Marchigue.

“Esta vez, la única pifia que escuché, fue el viejo del maní. El alcalde, muy simpático, muy correcto, muy sobrio ”, añadió.

“Después caché que era el alcalde de Marchigüe”

Durante su actuación en el Festival de Viña del Mar el 27 de febrero, Slimming logró hacer reír al público, pero uno de los momentos más destacados fue cuando mencionó al alcalde de Marchigüe, Cristian Salinas, en su rutina.

“Es un pueblo muy lindo que queda en la sexta región y que entre Pancho Saavedra y Sabingo se lo pelean. Es el típico pueblito que le encanta mostrar a la tele”, comenzó diciendo el humorista en el Festival de Viña 2024.

“Me invitaron al Festival de la Vendimia y yo no tenía ningún chiste nuevo que contar, los había contado todos recién en la tele. Y un colega humorista me dice ‘relájate, llega con puros chistes ordinarios, relájate. Luis, los chistes de pi... en regiones los valoran más que el agua potable, de verdad que sí. No trates de hacerte el inteligente, el cool, anda con puro manguaco, Luis. Puro manguaco’. Y le dije ‘gracias por sus consejos, Don Carter, pero igual me gustaría escuchar una segunda opinión, no sé’”, continuó