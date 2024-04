General Ricardo Yáñez recurre al TC para suspender causas y aplazar formalización en su contra

Este viernes, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la suspensión inmediata de las causas en su contra de Alto Mando y delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

En el documento, la máxima autoridad de Carabineros acusó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago de afectar “mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal”, a través de un procedimiento “irracional e injusto”.

Recordemos que el abogado del General Yáñez había planteado que, hasta el día de hoy, todavía los fiscales que están a cargo de la investigación, no lo habían notificado respecto a los cargos. Por ende, se acusa que, en esta situación, no se estarían respetando las garantías constitucionales.

En ese sentido, de acuerdo al medio Ex-Ante la estrategia de su defensa es prepara una batería de recursos legales apuntando a la forma y fondo de la formalización. Entre estos recursos, se contaba el requerimiento al TC.

La respuesta del Gobierno

Por otro lado, sobre este tema también fue consultada la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que el Gobierno no se involucra en temas judiciales. “En general, las estrategias que las personas ocupan ante los tribunales no son temas en los cuales al Gobierno le corresponda intervenir”, sostuvo.

“Son parte de la dinámica de estos procesos y no corresponde que hagamos ningún planteamiento. La dinámica de los procesos judiciales se define en los tribunales, el Ejecutivo no interviene, no comenta, no tiene ningún rol que jugar ahí. Una vez que los hechos se van desarrollando, se toman las decisiones que nos parezcan pertinentes”, destacó la secretaria de Estado.