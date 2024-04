Caso Rolex: Boluarte afirma que relojes de lujo los recibió en “calidad de préstamo” por parte de un gobernador

Tras haber declarado ante la Fiscalía este viernes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se refirió en un pronunciamiento público al origen de los lujosos relojes marca Rolex que ha usado en diferentes actividades, y que le han costado enfrentar una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.

Durante la instancia, la mandataria calificó como “mentiras” y “patrañas” las revelaciones periodísticas que daban cuenta del uso de costosos accesorios en sus presentaciones públicas. Asimismo, mostró a la cámara sus joyas y aseguró públicamente que gran parte de sus joyas corresponden a bisutería y que no tienen un alto valor económico.

En esa línea, Boluarte admitió que los relojes los recibió como préstamos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima: “Fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes, que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar este préstamo, los cuales ya los he devuelto”, reconoció.

“Como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en las declaraciones de bienes y rentas”, aseguró a raíz de los cuestionamientos en su contra sobre su patrimonio.

Cabe señalar que tras los allanamientos en su hogar, la mandataria peruana había señalado que se trataba de “un artículo de antaño” como fruto de su trabajo. Al ser consultada por estos dichos, Boluarte sostuvo que “no me refería a un regalo de un reloj Rolex. Hablaba de este, mi reloj, que le dijeron el cuarto Rolex, de mi propiedad, lo compré hace más de dos años en Davos”.

“Dijeron ‘la presidenta usa una pulsera Cartier de US$45 mil’. Esta es la pulsera -dijo levantando la mano y mostrando el objeto-, de bisutería fina y es mi pulsera y la uso en forma pública y transparente. Dijeron también ‘un juego de collar y pendientes con perlas cultivadas (...) de US$ 70 mil’. Totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Vean la cajita, totalmente usada, la tengo hace más de ocho años conmigo y la noche del allanamiento nefasto, estaba en mi cómoda, en su cajita, ahí colocadas todas mis joyas”, se defendió.

En tanto, sobre la demora para referirse al tema, la presidenta de Perú sostuvo que se debió a la recomendación de su abogado Mateo Castañeda, quien le sugirió responder primeramente a los estamentos judiciales y luego abordarlo de cara a la ciudadanía.

Recordemos que a raíz de esta controversia, diversos parlamentarios habían presentado una moción de vacancia presidencial en contra de Boluarte. Sin embargo, esta quedó sin efecto este jueves, luego de que el congreso peruano la desestimó y nuevamente restituyeron el apoyo a su mandato.