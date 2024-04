Se irá del país: Helaine de Grange renuncia a la subgerencia del fútbol femenino de la UC

Santiago

Este jueves, Cruzados anunció el fin del trabajo como subgerenta del fútbol femenino de la UC por parte de Helaine de Grange, histórica exjugadora del equipo y que había asumido la labor directiva en enero del 2022.

Tras ser la primera persona en asumir dicho rol dentro del club, la propia personera presentó su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva desde el próximo 30 de junio.

“He presentado mi renuncia al cargo de subgerenta del Fútbol Femenino. Hay razones personales y familiares que me llevan a tomar esta decisión. Pienso emigrar a Francia y naturalmente esas condiciones no me permiten continuar en las funciones que desempeño en este momento en el club”, explicó Helaine de Grange a través de un comunicado que entregó el club para oficializar su decisión.

“Nos explicó las razones personales que la llevaron a tomar una decisión que entendemos. Queremos agradecer todo lo que le ha entregado en más de 15 años a Universidad Católica y a nuestro fútbol femenino. Solo nos resta desearle éxito en sus futuros proyectos y que se cumplan sus expectativas personales y profesionales”, complementó al respecto el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

Así las cosas, Helaine de Grange no continuará liderando el proyecto denominado “La Gran Cruzada”, donde la UC se puso como plazo el 2027 para fortalecer sus divisiones inferiores y el primer equipo femenino.