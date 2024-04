En el último episodio del programa El Sentido del Humor, Francisco “Pancho” Melo la rompió al contar momentos hilarantes de su carrera como actor, además de referirse a su nueva faceta como tiktoker. Sin olvidar que, no hay dudas de que el instante más recordable de su paso por este espacio conducido por Héctor Romero, Luis Slimming y Coronel Valverde, fue cuando literalmente despedazó el set.

Pero, previo a romper el lugar donde se grababa el programa, el actor tuvo una amena conversación donde abordó su nueva faceta en TikTok. “El tiktoker, que raro (...) Hoy en día en la calle noto que las miradas tienen relación directamente con que soy tiktokero. Les contaba que una niña chica se me acercó y preguntó: ‘¿Tú eres el tiktokero?’. Y yo digo: ‘¿Me estay hueando?’ (...) La decadencia absoluta. Por eso estoy sentado aquí”, afirmó.

Más adelante, Pancho Melo explicó por qué nunca asistió a programas como Viva el lunes o Vértigo. “La pregunta seria me incómoda. El hueveo me importa una raja. Yo pienso que uno puede lidiar con eso, con el humor, perfectamente. Pero entrar así, a meter el dedo en la llaga o en el hoyo”, sostuvo.

Cuando pasó a ser un galán de las teleseries

Posteriormente, Francisco Melo explicó por qué, décadas atrás, decidió entrar al mundo de la actuación. “Yo necesitaba expresarme hueón. Hay algo que necesito decir”, aseguró. Y poco después de llevar a cabo sus estudios, este actor tuvo importantes papeles en la “Época de Oro de Televisión Nacional”, que tuvo como director principal a Vicente Sabatini.

“Yo pasé a ser galán, no era galán, cuando Pancho Reyes decidió tomarse un año sabático (...) En Los Montini, Vicente me dijo: ‘¿Sabes qué? Vamos, súbete’. Y ahí quedo más raro que la chucha. Estaba casado con la Claudia y mi hija era la Amparo Noguera, entonces me dije: ‘Algo no me calza’. Me hicieron unas cosas que parecían canas, pero quedé con visos. Quedé más rubio. No, la hueá era más rara que la chucha, pero igual funcionó”, comentó Pancho Melo.

La destrucción del set y cómo se dio

Así, después de varios minutos, vino el clímax de la entrevista, cuando Pancho Melo destruyó el estudio del programa luego de que los conductores de este le insistieran para que repitiera la memorable actuación que hizo en la telenovela Isla Paraíso. “¡¿Qué tanto, hueón?! Se supone que venía a otra cosa. Nada que ver”, decía el actor mientras rompía el set.