El Banco Cental mostró, a principios de esta semana, que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a febrero de 2024 creció 4,5% en comparación con el mismo mes, pero del año anterior: la serie desestacionalizada fue de 0,8% respecto a enero, con un crecimiento de 2,8% en 12 meses. Además se sumó que “todas las actividades contribuyeron” al crecimiento anual.

Los resultados fueron celebrados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ya vaticinó que para este 2024 el crecimiento “va a ser mayor a los años recientes”.

Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) fueron aún más allá, destacando que la cifra fuera la más alta desde mayo de 2022. Aunque con prudencia: “Creemos que es un brote incipiente, pero para que el árbol dé frutos, tenemos que recuperar la inversión. Somos optimistas, siempre hay que reconocer cuando las cifras son buenas, pero creemos que la inversión sigue siendo el principal problema económico que venimos arrastrando”, dijo de entrada Rosario Navarro, presidenta de la asociación gremial, la mañana de este miércoles en ADN Hoy.

En la misma línea, desarrolló: “Las cifras muestran también que el año pasado tuvimos una caída importante en el escenario y no vamos a alcanzar a compensarla si no tomamos el ritmo de inversión, que debiera ser muy superior, para alcanzar los niveles de crecimiento que son necesarios para asegurar más empleo y mayor bienestar a los chilenos”.

En cuanto al alza de todos los sectores, Navarro puso el foco en la “certeza jurídica” que permitieron los números azules: por ejemplo, el fin del debate por el royalty minero, o el debate constitucional. “El tema es cómo miramos esas cifras con optimismo, pero también dónde están los desafíos para que esto sea sostenible en el tiempo”, acotó más tarde.

Sobre su sector, las cifras fueron un repunte de 7,9% según el INE, en relación a febrero de 2024; la producción manufacturera creció 8,8% en 12 meses. Una buena noticia, planteó, pero “tenemos que comprender que muchos de ellos no son aumentos sostenibles en el tiempo: se debe a una baja en la base de comparación, o en otros casos porque había sobrestock. Si queremos ser competitivos, tenemos que lograr que esto se sostenga en el tiempo”.

“Como Sofofa, hemos insistido en que tenemos que tener certeza jurídica, trámites mucho más simples y en ese sentido, vemos con buenos ojos lo que se hace respecto a los permisos sectoriales. Vemos con un poquito más de recelo o con algunos aspectos de mejora la ley 19.300, vinculada a los permisos ambientales. Y hay que tener ojo en cómo hemos sido competitivos: entre 2005 y 2023, el índice de competitividad de Chile cayó drásticamente. Si queremos retomar esta inversión, que tuvo un buen indicador en febrero, tenemos que ser consistentes en cómo logramos y empujamos que el tema de la permisología siga adelante, y por otra parte, cómo recuperamos los índices de competitividad que hemos ido perdiendo”, arguyó más tarde.

Algo se cruza, sin embargo, en la última idea: la certeza jurídica en contraste con el debate político (el fin de la discusión constitucional; el remplazo de la reforma tributaria por el pacto fiscal más moderado; la baja de impuesto corporativo a las empresas; la reforma previsional y más). Lo planteó así la presidenta:

“Cuando asumimos esta mesa teníamos varios puntos: competitividad tributaria, certeza jurídica, la necesidad de tener mayor seguridad para desarrollar la actividad empresarial. Valoramos que el Gobierno haya puesto en la discusión, y el mismo Presidente Boric en la última entrevista que dio al diario El País, él menciona la palabra crecimiento y seguridad como los grandes aspectos a avanzar. Hay discusiones en curso que, mientras sigan abiertas, hay nivel de incertidumbre. Todavía hay muchas regulaciones estructurales en discusión, en trámite legislativo, pero creemos que hay que cuidar el crecimiento, porque es fundamental para la inversión que se requiere. Otro aspecto que debemos cuidar es el tono del debate y dar señales súper concretas en estas líneas: tenemos que cuidar las formas y respetar las diferencias, que son legítimas, pero siempre en un marco de diálogo, de escuchas, poniendo los principios fundantes sobre la mesa, y entendiendo el diálogo no como que estemos todos de acuerdo, sino que en el camino pongamos con mucho respeto las posturas sobre la mesa”.

Huachipato

El cierre de la siderúrgica, que afectaría a 22 mil personas directa o indirectamente, ha mantenido movilizados a los trabajadores del Biobío. En este tema, Navarro lamentó los efectos que pueda tener, proponiendo una “reactivación de la economía local de la región”: “Pensando en el futuro de la región, tenemos que pensar a largo plazo: qué se hace con la capacitación, la reconversión de los talentos, cómo se atrae a nuevos inversionistas a la región, y en lo técnico: la aplicación de sobretasas arancelarias, nosotros tenemos que ceñirnos a la normativa vigente. Pero sobre el fondo, tenemos que ver las medidas antidumping: si son transitorias o excepcionales y qué se debiera hacer. Por tanto, la competitividad de Huachipato sea más compleja”.

“Tenemos que garantizar que todas las empresas se puedan desenvolver en un entorno competitivo donde puedan aportar y agregar valor (...) Desconozco los detalles en particular de esta industria (cuánto se han anticipado o cuánta inversión hicieron en I+D), pero claramente no es una buena noticia que la siderúrgica Huachipato cierre, y más por el efecto social en la región”, expuso.

Además, puso especial énfasis en que, como Sofofa, siempre velarán por la libre competencia, contraponiéndose a medidas cuyo sustento sea, si se quiere, el patriotismo: “Nosotros, como asociación gremial, siempre hemos velado por la libre competencia. Aquí debemos velar porque no se impongan medidas que puedan ser poco competitivas. Si no está el incentivo adecuado, que tenga una razón de negocio, no podría ser una obligatoriedad ni un mero voluntarismo. Hablábamos de este tema con la ministra (Williams) y esta debiera ser una situación para abrir la cabeza a nuevas soluciones, pero se deben cuidar las relaciones entre empresas y consorcios que tenemos en otras economías, y tener reglas del juego clara que no afecte a la reputación que tenemos como país”.

Diálogos con el Gobierno

La ministral del Trabajo instó al empresariado a “pagar más”. El debate previsional también ha tensionado la relación. Aunque para Navarro, hay que hacer una diferencia entre debate y debate, acompañado, por cierto, de una invitación:

“Siempre hemos tenido una voluntad genuina de establecer puentes, diálogos, de ir con medidas concretas respecto a la reforma tributaria; tenemos una relación también por los permisos sectoriales con el ministerio de Economía; con Medio Ambiente hemos tenido mesas de trabajo por seguridad. Una cosa son las relaciones que uno tiene, cotidianas, de trabajo, muy fluidas, donde ha habido disponibilidad para aportar; y otra cosa son los comentarios de pasillo. Elevaría la discusión y pondría las cifras sobre la mesa: el empresario ha estado disponible. El haber puesto el acuerdo en torno a las 40 horas, al sueldo mínimo de $500 mil, el haber resuleto el tema del royalty minero; el estar abierto respecto a los 6 puntos adicionales respecto al tema previsional; son hechos súper concretos y medidas muy claras de cómo los empresarios estamos dispuestos a conversar y saldría de la discusión pequeña que no favorece en nada el ambiente, que está súper polarizado”.