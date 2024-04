Leandro Fernández valora la labor de Gustavo Álvarez en la U: “Está potenciando muchísimo a los jugadores”

Leandro Fernández, delantero de la U de Chile, habló en la previa del duelo este domingo ante Unión Española y destacó la labor del entrenador Gustavo Álvarez que tiene a los azules en la cima del torneo junto a Deportes Iquique.

Consultado por el gran presente del equipo, el atacante argentino indicó que “es una mancomunión de todos, de los dirigentes, de la gente, del staff, el cuerpo técnico y los jugadores. Todos estamos predispuestos a tratar hacer un buen año”.

En esa línea, tuvo palabras para el DT y valoró que “está potenciando muchísimo a los jugadores. Te da tranquilidad, nos dice lo justo y necesario. Creo que está leyendo muy bien los partidos y eso es bastante bueno. Hoy estamos con mucha confianza”.

“A mí me da libertad para moverme por el centro de ataque. No quiere que pierda muchas pelotas, pero me da bastante libertad y eso me da tranquilidad para poder moverme y soltarme”, añadió.

Además, el jugador de 33 años abordó la ilusión de conseguir el título del Campeonato Nacional. “Empezamos el 2 de enero con muchas expectativas y semana a semana las vamos reforzando para seguir estando arriba, que es donde uno quiere estar y donde la institución se merece también”, afirmó.

Por último, Leandro Fernández apuntó a mejorar la efectividad de la U en el arco contrario y valoró su buen inicio de año. “Es un paso que tenemos que dar. A veces llegamos y no concretamos, y después los equipos que se repliegan te abren el marcador y se hace cuesta arriba. Hay que aprovechar las situaciones para jugar más tranquilos”.

“Ha sido un buen comienzo de año para mí y eso va de la mano con el equipo. Mi contrato finaliza a fin de año, pero me gustaría quedarme mucho tiempo más en la U”, sentenció.