Keane vuelve a Chile este 2024: conoce la fecha del concierto y cuándo se podrán conseguir entradas

Keane, la banda británica aclamada por su estilo único y éxitos inolvidables, anunció su regreso triunfal a Chile este año con un esperado concierto que promete revivir momentos memorables para sus seguidores. Esto generó una gran expectativa entre los amantes de la música en nuestro país.

Rock & Pop, emisora de Prisa Media, se ha sumado como la radio oficial de este esperado concierto de Keane en Chile. Esto significa que los fans tendrán acceso a información exclusiva, promociones especiales y toda la energía musical que caracteriza a esta banda.

Keane se encuentra actualmente inmerso en una gira conmemorativa por los 20 años de su álbum debut, Hopes and Fears, un disco que marcó una época y que incluye emblemáticos temas como Everybody’s Changing, Bend & Break, This Is The Last Time y Somewhere Only We Know. Estos éxitos sin duda serán parte fundamental de su repertorio en el concierto en Chile.

¿Cuándo será el concierto y desde qué fecha se podrán adquirir entradas?

La confirmación del regreso de Keane a nuestro país llegó acompañada de un mensaje especial para sus seguidores chilenos: “Estamos encantados de decirles que l@s veremos en noviembre. Este tour de aniversario número 20 de Hopes and Fears no estaría completo si no lo celebramos con ustedes. Con amor, Tom, Tim, Richard y Jesse”. Un mensaje que emocionó a los fans y aumentó la expectativa por este evento musical.

La fecha reservada para este esperado concierto es el 19 de noviembre de este mismo año, una oportunidad única para disfrutar en vivo de la música de Keane en el Movistar Arena, un lugar icónico que ha sido testigo de grandes espectáculos y que ahora acogerá el regreso de la banda tras cinco años desde su última presentación en Chile.

La venta de entradas empezará el 11 de abril a las 11:00 horas a través de Puntoticket. Mientras que para clientes de Entel o personas que tengan tarjetas de Scotiabank Chile, la preventa empezará el 9 de abril en el mismo horario.