Claudio Bravo dejó la puerta abierta a seguir su carrera en inesperada liga: “Me parece atractiva y ambiciosa”

Claudio Bravo vive meses claves para definir su futuro. El arquero nacional, próximo a cumplir 41 años, finaliza su contrato con el Real Betis a mediados de este 2024 y aclaró que aún no piensa en el retiro del fútbol profesional.

Así lo hizo saber el guardameta en una entrevista con 365Scores, donde se mostró dispuesto a explorar otros mercados e incluso se abrió a la posibilidad de arribar a una inesperada liga para continuar su carrera.

¿Ir a Arabia? ¿Por qué no? Me gusta escuchar todas las propuestas y ofertas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando y creando me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe”, comentó el capitán de La Roja.

En esa línea, el portero indicó que “Arabia Saudita ha sabido llevar grandes personalidades y jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera irse a la Liga Saudí. Fomentar la competencia en otros países y crear instalaciones para que los jóvenes también puedan entrenar es siempre positivo”.

Además, descartó la chance del retiro en un futuro cercano, “Si me siento físicamente sano y me presentan un proyecto que me motive, seguiré jugando al fútbol. De momento no estoy pensando en retirarme, pero he tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por la experiencia y por un club que me ilusione”, afirmó.

“Ahora estoy centrado en el Betis y en volver a la selección, y no miro más allá, ya habrá tiempo más adelante para evaluar las posibilidades y determinar mi futuro”, añadió.

Por último, Claudio Bravo se refirió a la opción de renovar su vínculo con el club español. “Aún no he tomado una decisión, pero no me preocupa el futuro. Me estoy divirtiendo ahora, con el día a día y cuando llegue el momento tomaremos una decisión sobre qué hacer la próxima temporada. Mi contrato termina en junio, pero todavía queda esta temporada y mi cabeza está lista para disfrutar, ayudar y alcanzar las metas”, cerró.