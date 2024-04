El chileno se bajó el pantalón: captan a Claudio Bravo revelando su “mayor secreto” a hincha del Betis

Claudio Bravo fue protagonista de un llamativo momento en la previa del último partido que jugó Real Betis ante Girona, donde el equipo que dirige Manuel Pellegrini perdió 3-2.

Las cámaras de Movistar+ captaron una interacción del portero con un hincha del cuadro “bético” que quería que el chileno le regalara sus prendas. “Los calcetines Bravo, lo que sea”, gritó el fanático desde la grada.

Luego, con intenciones de llamar la atención del arquero nacional, el sujeto le señaló: “Te quiero Bravo. Me caso contigo si quieres hoy”. Ante esa frase, el capitán de La Roja respondió con un gesto haciendo alusión a lo caro que sería ese gasto.

En su último intento por conseguir algo, el aficionado le dijo: “Bravo, tus calzoncillos, que me encantan. Eres un jugón”. El ex Colo Colo se tomó con humor este pedido y se bajó parte del pantalón para mostrarle que no llevaba puesta ropa interior. “El mayor secreto de Claudio Bravo”, agregó el periodista de Movistar+.

Revisa el video