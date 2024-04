“Tiene un engaño”: Diputado que presentó el proyecto de séptimo retiro explica las diferencias con la iniciativa del autopréstamo de fondos AFP

El séptimo retiro de AFP es una proyecto que plantea la posibilidad de que los afiliados a administradoras nuevamente puedan retirar una porción de sus ahorros en la cuenta de capitalización individual.

Presentado originalmente por el diputado Enrique Lee (Partido Regionalista Independiente), la idea que aún define su futuro llega mientras también se ha hablado del autopréstamo de fondos de AFP, la otra iniciativa que haría uso de del dinero acumulado y que es parte de la reforma de pensiones que se discute en el Senado.

Si bien ambas tienen una base similar, la primera permitiría sacar un 15% del total y la segunda solo 30 UF (o $1 millón 110 mil) con el compromiso de devolver el dinero.

Autopréstamo de fondos de AFP vs Séptimo retiro

Eso sí, a la hora de enfrentar ambas ideas, el gestor del nuevo retiro es crítico y apunta a que su proyecto es más conveniente porque no se debe devolver.

“Si yo a usted le digo: ‘tiene 1 millón pesos y puede sacar 500 mil, pero me los tiene que devolver a mí que soy el custodio’, versus otro proyecto que presta el monto para ocuparlos libremente, ¿por cuál se va a decidir?”, ejemplifica Lee a ADN.cl.

“El autopréstamo tiene un engaño que es como decir: ‘oye mismo, préstame plata a mí mismo. ¿Y si no te pago me voy a auto embargar?’ ¿Cuál es la figura del no cumplimiento? Es absurdo”, indica.

¿Podrían coexistir ambas propuestas? “No, incluso pensando que estén las dos posibilidades, ahí es evidente que la gente va a elegir el retirar sin devolver”, aseguró el parlamentario.

“La gente está mucho más responsable, ya se da cuenta de que no es llegar y sacar para irse de vacaciones o comprarse un televisor (...) Al generarse esta oportunidad de retirar parte del dinero, al mismo tiempo se incentiva el ahorro”, dice Lee.

¿Y cuándo podría ser votado el séptimo retiro de AFP?

Por ahora no hay una fecha definida para la votación del séptimo retiro, pero sí se tienen claro los pasos que se debe seguir para llegar a dicha instancia.

Si el proyecto de reforma constitucional es admisible, este debería pasar a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Ahí el presidente de la instancia lo pondría en tabla para la discusión en la misma.

“Una vez que se discute en comisión, pasa a Sala”, plantea Lee. Así, en un punto posterior se vería en el Senado y se afinarían detalles como quiénes podrían realmente retirar y bajo qué condiciones.