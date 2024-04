Otra profesora intenta quitarse la vida en Antofagasta: denunció malas prácticas laborales que no habrían sido atendidas por las autoridades

En medio de la conmoción tras la reciente muerte de la profesora Katherine Yoma en Antofagasta, quien se suicidó por recibir amenazas de muerte de parte de una estudiante y sus padres, este martes se dio a conocer un nuevo hecho que despertó las alertas de la comunidad educativa en la misma ciudad.

Desde el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta informaron que otra docente intentó quitarse la vida tras denunciar malas prácticas laborales en su establecimiento y ser ignorada por las autoridades.

Según reportó El Diario de Antofagasta, este nuevo episodio mantiene preocupada a los demás profesores de la ciudad. “Dijimos que nunca más queríamos repetir la historia de lo que hoy nos tiene movilizados y hoy estamos a punto de repetirlo”, dijo la dirigente del gremio, Ivette Gareca aludiendo al caso de Yoma.

“Tenemos otro caso de una colega que denunció a su equipo directivo por malas prácticas. Lo denunció en corporación, lo habló con las personas que hoy estamos pidiendo su cabeza. Lamentablemente, fue expuesta y a raíz de su denuncia, presentó una enfermedad profesional,” explicó Gareca.

“Se puede repetir la historia”

La profesora afectada fue derivada a la Mutual de Seguridad CChC, donde le dieron el alta, “a pesar de que ella especifica que no se siente bien”, indicaron desde el sindicato.

La situación se agravó este lunes 1 de abril al derivar en un intento de suicidio de la docente, quien tuvo que ser trasladada hasta un consultorio de la comuna.

“Empezó a las 5:30 una situación compleja, la mutual no la quiso recibir porque decía que era enfermedad común”, aseguró Gareca sobre los intentos que hicieron para que fuera atendida en la mutual.

De acuerdo a lo narrado por la dirigente sindical, desde el establecimiento se negaron a entregar por escrito el rechazo a la atención de la profesora y también dificultaron el acceso al libro de reclamos.

“Se puede repetir la historia y no queremos que esto ocurra. Les pido que el rechazo a la atención lo den por escrito, se niegan a darlo por escrito. No quisieron recibir a la colega que hoy día intentó suicidarse. Da una rabia, da impotencia de parte de esta mutual que no nos está cuidando, no nos está protegiendo a pesar del luto que estamos viviendo. Sobre nuestro duelo siguen actuando negligentes instituciones que nos deberían resguardar”, denunció al final Gareca.