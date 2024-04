“Las cosas no salieron bien”.

Es la síntesis a la que llegó la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras revisar el caso de la mujer que ayer protagonizó un ataque con arma de fuego en Lo Valledor y que dejó a tres personas heridas.

La encargada de la seguridad del país, luego de solidarizar con los afectados (tanto vigilantes como trabajadores de la comunicación), pormenorizó en los antecedentes que la sección OS10 de Carabineros (a cargo de las indagatorias del caso) le ha entregado hasta la mañana de este martes, cuando conversó con ADN Hoy: “Las evaluaciones que se han hecho por el OS10, que tiene que hacer un chequeo para ver si estaban todas las cosas en regla (si los vigilantes cumplían los requisitos, si el plan de manejo de seguridad estaba vigente, si se cumplieron los protocolos definidos en ese plan), hasta ahora no se ha encontrado ningún incumplimiento en esta revisión que se ha hecho. Hay que examinar con detención la maniobra misma que hizo el vigilante en el forcejeo, pero eso es un análisis más bien técnico. Desde el punto de vista penal, el delito lo cometió la mujer que disparó, que estaba siendo detenida”.

El caso del mercado se cruzó con la recientemente promulgada Ley de Seguridad Privada. Sobre esto, la titular de Interior destacó que permitirá “profesionalizar mucho más esta labor, tener estándares más adecuados a la realidad de cada operador; hoy es un estándar parejo y la nueva legislación permitirá entrar mucho más en detalle: de acuerdo al tipo de contexto en que se trabaja, los riesgos, exigir requisito adicionales, especializaciones y tener un sistema de control y seguimiento mucho más arduo que el vigente”,

El reglamento para esta ley, por solicitud del Presidente Gabriel Boric, deberá ver la luz en un plazo de tres meses. Con todo, es parte de una ruta mayor: la de la agenda legislativa de la actual administración del Estado.

La ministra, por una parte, destacó las más de 50 leyes despachadas en los dos años del Frente Amplio y el Socialismo Democrático en el Gobierno; y por otro, adelantó los proyectos, a su juicio “muy importantes”, que se podrían despachar en 2024: “Los proyectos que tenemos entre manos para este año son quizás los más significativos porque son los que crean institucionalidad: aprobándolos, vamos a dejar un ecosistema institucional para la seguridad muy superior al que teníamos cuando asumió el Gobierno: entre el ministerio de Seguridad, el sistema de inteligencia del Estado, el sistema de inteligencia económica, infraestructura crítica, la ley de acceso a la justicia, defensoría de las víctimas. Es un salto para Chile en seguridad muy importante. El clima electoral (por las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre) siempre se piensa que la crispación impide avanzar con las leyes, y la historia, la experiencia, nos muestra que es así. Yo invitaría a que el clima electoral, en lugar de trabar el debate de las leyes, ayude a acelerarlo, porque estas leyes son demasiado importante para la gente y si está en juego el voto popular, la gente debería tener herramientas para exigir que los sectores políticos saquen los proyectos importantes y no que los bloqueen”.

Lanzó un dardo después: “Es importante que la ciudadanía no comulgue con ruedas de carreta, las soluciones facilistas que parecen de alto impacto, pero en realidad no van al fondo de nada y no tienen resultados y la experiencia ha sido categórica: o sea, cada vez que se han hecho las cosas altisonantes, no solo no ha bajado la delincuencia, no ha aumentado la seguridad, sino que hemos retrocedido. Lo que sirve es trabajar seriamente, en base a evidencia y hacerlo de manera consistente (...) Invitaría a que aprovechemos el clima de un momento electoral para alinearnos con los intereses de los ciudadanos y no para engañarlos; para sacar las leyes que importan y no para trabarlas con excusas. Espero que eso pase”.

Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF)

El desempeño y despliegue de las fuerzas de orden del país han sido objeto de cuestionamientos, incluso antes de que el Presidente Boric llegara a La Moneda, sino que en su tiempo de parlamentario. El objetivo, dijo Tohá, es tratar de llevar los límites de estas instituciones en el ejercicio de sus funciones “al rango legal, lo que le da claridad a las fuerzas de orden de cuál es el margen que tienen para actuar, para no enfrentar acusaciones infundadas, y también le da seguridad a las personas de saber cómo van a actuar las policías y evitar y prevenir abusos en el empleo de la fuerza. Ha costado mucho avanzar en esa ley, pero entramos en tierra derecha”.

“Espero que esto avance por tierra derecha para que sea ley lo antes posible y tener este instrumento disponible. Uno evaluará después si lo ocupa o no, pero estará como posibilidad”, vaticinó.

Primarias

En pocos días, los partidos llegarán a la fecha límite para inscribir a sus candidatos para las elecciones primarias. De ello han dado cuenta los partidos al Gobierno. Dijo la ministra del Interior:

“Interesa que haya acuerdos porque una alianza para gobernar necesita tener acuerdos y en un momento como este, es fundamental la capacidad de que cada parte seda en pos de un interés superior, que es ofrecerle a la ciudadanía un camino, construir mayorías, tener propuestas y hacerlas viables. Eso es un trabajo de los partidos, no del Gobierno. Lo que los partidos nos han ido reportando es bastante positivo, creo que van por buen camino y eso augura un mejor desempeño respecto a años anteriores en los que ha habido muchos episodios de desencuentros en las negociaciones electorales”.