La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió en ADN Hoy a la solicitud para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, en el marco de la investigación de las compras de insumos para enfrentar la pandemia por Covid-19 que hizo la Achifarp.

Consultada por la primera impresión del Gobierno ante esta noticia, la secretaria de Estado señaló que “lo importante es reafirmar que en esta investigación, como en todas las investigaciones en que hay autoridades públicas comprometidas, es muy importante respetar la labor de la justicia”.

Agencia Uno | La ministra del Interior, Carolina Tohá Ampliar

En esa línea, añadió también que “es muy importante no anticipar juicios y no hacer instrumentalización de estos procesos, y es muy importante además permitir y dar todas las condiciones para que las investigaciones se puedan desarrollar con éxito y dando certezas lo antes posible”.

“Cuando hay comprometidas investigaciones a personas, siempre es importante que la justicia avance rápido, pero cuando son autoridades públicas aún más, porque hay un interés público y una fe pública comprometida”, destacó.

“Como gobierno no tenemos un doble estándar”

Finalmente, Tohá recalcó que “en este caso, cuando ha habido procesos de distinta naturaleza contra sujetos de distinta orientación política, como gobierno no tenemos un doble estándar, en todos los casos aplicamos la misma norma: se debe investigar, no se debe anticipar juicios, se debe permitir que la justicia trabaje sin interferencias y no se debe utilizar con objetivo político o partidista el trabajo que están haciendo los fiscales y en su momento los tribunales”.