Ex Mekano clama por ayuda tras grave situación judicial: “No puedo más, no doy más”

La situación de Romina Sáez es desesperada. Y por eso, la ex Mekano se atrevió a clamar por ayuda en sus redes sociales.

Es que la crespa protagonizó un terrible hecho el año 2022, cuando fue golpeada por sus arrendatarios y quedó hospitalizada y con gravísimas secuelas.

Un episodio por el que tuvo que recurrir a la justicia, la cual, lamentablemente, no estaría a favor de ella y la mantendría en calidad de imputada a ella y a su madre.

Por eso, la bailarina del extinto programa juvenil pidió que la apoyen, ya que su presente es bastante negro. “Lamento hacer este video, me veo en la obligación, porque hablé con mis abogados y me comunican que el contrato se terminó, ya que ellos hicieron el trabajo, pero no se pudo avanzar, ya que el Fiscal insiste en que soy imputada”, dijo.

La dura realidad de la ex Mekano

Así, Romina explicó que “tengo que pagar 3 millones 400 mil pesos, sin defender a mi madre, que también está imputada”.

“No tengo la plata, ya pagué la primera parte, vendí mi auto, me cambié de casa, tengo la responsabilidad de mis perros que son mi prioridad”, indicó.

Y agregó que “me veo en la obligación de pedir ayuda, de hacer algún tipo de beneficio o rifa, porque quiero justicia y no quiero tener que pagar por algo que no hice”.

Finalmente, entre lágrimas, la ex Mekano comentó que “esto es totalmente injusto, y yo ya no puedo más, no doy más”, dejando en evidencia su desesperación.