A propósito de escaneo de iris: Diputada Flores presenta proyecto de ley que busca proteger los datos biométricos

En medio del auge de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, han surgido diversas herramientas que generan preocupación ante las implicancias que tendría su mal uso. Entre estos avances aparece el reconocimiento biométrico, el cual durante las últimas semanas ha estado en el centro del debate por la falta de regulaciones y riesgos que tendría.

Y es que una de las situaciones más controvertidas en el último tiempo es por el misterioso uso que le daría la famosa empresa Worldcoin a esta herramienta digital, ya que entregan una cierta cantidad de criptomonedas para que las personas se dejen escanear el iris, con fines desconocidos que los expertos en ciberseguridad cuestionan.

En este marco, la diputada Camila Flores propuso un proyecto de ley para garantizar la protección de los datos biométricos o sensibles de los ciudadanos en nuestro país, con el objetivo de seguir avanzando hacia un futuro digital más seguro.

“Conociendo los peligros asociados al intercambio de dinero por datos personales, hemos llegado a la conclusión que los datos biométricos pueden dar lugar a una serie de riesgos para la privacidad y la seguridad de las personas, así como para la sociedad en su conjunto”, afirmó la parlamentaria de RN.

En esa línea, Flores además remarcó que “existen riesgos inherentes a la biometría misma, ya que esta información no es secreta, no puede modificarse y podría generar usos no deseados como la suplantación de identidad, amenazas a la privacidad y riesgos de seguridad cibernética”.

En la propuesta se define lo que son los datos biométricos, el consentimiento de las personas sobre ellos y las multas que tendría infringir las normas. Y es que en artículo tercero de la propuesta se lee que “queda prohibido el almacenamiento, uso, venta, transferencia o entrega a terceros, de cualquier dato o información que la constitución y las leyes consideren como información personal, sin el consentimiento expreso del usuario”.

“Así como nuestro país ha sido pionero en temas como regular la clonación de personas, también buscamos adelantarnos en el tema de las futuras tecnologías y su impacto”, dijo la diputada Flores respecto a la iniciativa.