“Con las manos limpias”: ministro del Interior de Perú renuncia tras allanamiento a Dina Boluarte

La jornada de este lunes, el ministro del Interior de Perú, Víctor Torres renunció al cargo tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional tras el allanamiento de la casa de la Presidenta Dina Boluarte.

Sobre el motivo de su renuncia, el secretario de Estado aseguró que se debe a “un problema familiar” y descartó que sea por la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a congresistas opositores a plantear que sea censurado en el cargo.

“A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo”, declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno, enfatizando que deja el gabinete de ministros “en paz, con las manos limpias” pues ha “trabajado poniendo un grano de arena por el Perú”.

En esa línea, aseguró que las investigaciones que se han abierto contra Boluarte son “elementos distractores”, llamando a “dejar trabajar a la Presidenta”. “Promuevan que el Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina (Boluarte)”, sostuvo dirigiéndose a los periodistas.

Este lunes también se informó que Boluarte desautorizó un recurso de habeas corpus que buscaba anular las órdenes del allanamiento realizado durante la madrugada del sábado en su vivienda, como parte de la investigación por los relojes de lujo no declarados.

Allanamiento a Dina Boluarte

Recordemos que la Presidenta del Perú está relacionada con el Caso Rolex, y fue citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, sin embargo, pidió reprogramar ambas citas debido a su “cargada agenda”, no asistiendo a ninguna de ellas.

Ante su ausencia, se desarrolló allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta y del Palacio de Gobierno, tras lo cual Dina Boluarte afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, ya que ella estaba colaborando con la investigación.

Finalmente, cabe mencionar que el pasado domingo, la gobernante también solicitó a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe entregar su declaración sobre el caso, que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.