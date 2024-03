Policía allana vivienda de la presidenta de Perú por presunto enriquecimiento ilícito

Perú

A eso de la medianoche del viernes, la policía de Perú, junto a funcionarios de la fiscalía local, allanaron la casa de la presidenta de dicho país, Dina Boluarte, como parte de una investigación abierta contra la gobernante por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En particular, la indagatoria apunta al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio y que, a la fecha, no ha precisado su procedencia.

Desde la policía precisaron que la acción consideró la participación de aproximadamente 40 agentes y fiscales, a fin de “registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex”.

El contingente llegó a la vivienda de Boluarte, en el sector de Surquillo, en Lima. Una vez allí, y luego de tocar repetidamente para ser atendidos, los uniformados rompieron la cerradura de la puerta principal.

Trascendió, de acuerdo a medios locales, que Boluarte no se hallaba en su domicilio y que allí solo se encontraba uno de sus hijos. Después del ingreso policial, uno de los abogados de la presidenta llegó al lugar.

El allanamiento fue autorizado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, de acuerdo a la emisora RPP, y como resultado de un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena. El delito que se indaga es el de enriquecimiento ilícito, pues habría habido una omisión al no declarar los relojes de alta gama.

El destape

Fue el medio local La Encerrona quien publicó, a principios de marzo, el reportaje: “El Rolex de Dina Boluarte. La revisión de miles de fotos oficiales revelan el repertorio de relojes de la mandataria desde que llegó a la presidencia, entre ellos uno de lujo. ¿Dina compró un Rolex con su sueldo de presidenta? ¿O fue un regalo y de quién?”, se lee en uno de los mensajes publicados en la plataforma X.