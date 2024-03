“Silencio en el set”: el lado oscuro de la fama infantil en Nickelodeon llega a Max

Durante las últimas jornadas se ha hablado bastante sobre el escándalo que rodea a Nickelodeon por acusaciones de abuso y acoso en contra de uno de los creativos de la compañía, Dan Schneider.

La situación se destapó a nivel internacional en el documental Silencio en el set, una producción en la que se investigó el caso y recogió diversos testimonios que dieron cuenta de la compleja situación que vivieron las estrellas juveniles.

Algunas de las víctimas, ya sea de forma directa con los hechos más graves, o estando presente en el momento, son Drake Bell, Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy, entre otros.

Las series que se vieron afectadas por esta situación fueron All That, The Amanda Show, Zoey 101, iCarly, Sam & Cat y Victorious, junto a otros títulos más. Todos estos programas estaban bajo el imperio oscuro que manejaba Schneider en los años 90 y 2000.

El documental, también conocido como El lado oscuro de la fama infantil, cuenta con el relato de testigos claves que formaron parte de los elencos de aquellas series del momento: Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan, Hearne, Katrina Johnson, Alexa Nikolas, los guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton, además del director Virgil Fabian, son algunos de los que participaron de este proyecto.

A lo largo de cuatro episodios, se presentan relatos emocionales, narrando una serie de eventos que han tenido lugar por años, así como historias exclusivas sobre la presencia de depredadores de niños en los sets de filmación.

Las entrevistas, complementadas con imágenes de archivo, escenas de programas de televisión y comentarios en las redes sociales, buscan contextualizar y replantear muchos momentos dentro de estas series, que pueden haber parecido sin sentido cuando se emitieron por primera vez, pero que ahora adquieren un nuevo tono.

Silencio en el set es una producción de Investigation Discovery y llega bajo la dirección de Mary Robertson y Emma Schwartz. Cuenta con cuatro episodios y tiene agendada su fecha de estreno para el 16 de abril en Max.