El reconocido actor estadounidense, Drake Bell, denunció haber sido víctima de abuso sexual durante su trabajo en la exitosa serie “Drake & Josh” de Nickelodeon.

En concreto, el artista hollywoodense acusa a Brian Peck, exempleado del canal de televisión de pago infantil y juvenil (hoy conocido como Nick), de abusar de él a la edad de 15 años.

En concreto, las acusaciones de Drake Bell son parte de la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, proyecto de cuatro partes que revela las condiciones laborales tóxicas detrás de los programas infantiles en los años 1990 y principios de los 2000, específicamente los creados por Dan Schneider, el creador de los queridos programas de Nickelodeon como “iCarly” y “Zoey 101″.

En un adelanto de este proyecto se ve como el protagonista de “Drake y Josh” revela, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su exentrenador de diálogo en Nickelodeon, quien fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual, recoge Variety.

La serie se transmite el 17 y 18 de marzo en Investigation Discovery.