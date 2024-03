El debate para las indicaciones de la ley corta que permitirá que las isapres cumplan el fallo de la Corte Suprema sin que ello implique un colapso del sistema de prestaciones privados, ni un éxodo masivo a la red pública. La mutualización fue, por ejemplo, uno de los temas debatidos, pues se interpretaba como que fueron los afectados quienes asumieran los costos de las decisiones de las aseguradoras. Algo que “nunca consideramos”, dijo la mañana de este jueves la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en ADN Hoy.

Y siguió: “No era compatible con cómo estaba formulada la sentencia, que habla del cobro en exceso contrato a contrato, y no para el sistema o para las isapres como un todo. Y aun así, en el planteamiento original de la ley que vamos a seguir defendiendo, sí nos abrimos a la posibilidad de que exista un plan de pago y de ajuste, y la posibilidad de un alza extraordinaria, cumpliendo con lo que prometimos en la sala del Senado, le establecimos un tope, que fue un requisito que nos pidieron que cumpliéramos a dicha alza, que es extraordinaria y que nos permite lograr el equilibrio financiero del sistema de isapres, que es lo que nos preocupa”.

En la misma línea, estableció las prioridades del Ejecutivo: “Lo que nos preocupa es que se cumpla la sentencia y que la gente no tenga interrupciones en sus coberturas; que mantenga los servicios que hoy tenía y que efectivamente exista una industria capaz de dar cumplimiento a esta sentencia. Lo que ya incorporamos en el Senado, es decir, la consideración de que no debe haber contratos por debajo de la cotización del 7%, que es la legal y que ya se incorporó en el Senado y fue aprobado; y el hecho que pueda existir un ajuste extraordinario, que ahora establecimos el tope del 10% en relación a la cotización de 2023, nos parece que son mecanismos que nos permiten lograr el equilibrio”.

A la fecha, dos millones 700 mil personas no han visto un peso desde que se fallara en noviembre de 2022. Ante esta máxima, Aguilera separó las aguas, pues son tres sentencias en estados distintos cada una: “La primera, de la Corte Suprema, se cumplió, que fueron las alzas unilaterales del precio base. En ese momento se les devolvió lo que les habían cobrado en exceso a las personas por el periodo en que se habían efectuado estas alzas”.

“La segunda sentencia, que es de tabla de factores, que además instruía la suspensión del cobro de los menores de dos años. Eso ya está en vigencia (...) Después, la sentencia referida a la prima de las garantías explícitas de salud, que la corte ordenó retrotraer el cobro a la prima que se cobraba con anterioridad. Eso se cumplió en diciembre y a partir de enero, muchas personas recibieron, especialmente en isapres que habían elevado mucho el cobro de su prima GES, también recibieron esa alza. En este momento, el 96% de las personas están pagando menos de lo que pagaban el año pasado. Nos hemos demorado en la tabla de factores porque el efecto financiero es muy complejo para la industria. Ya la sentencia GES bajaba el ingreso en un 12%; de hecho, de no haber adelantado el ajuste de junio a marzo, habríamos tenido al menos dos isapres con números con cifras rojas e intervenidas”.

Con todo, explicó que la ley corta implicará una rebaja en la aplicación de la tabla de factores. Pero la secretaria de Estado recordó que “la Corte instruye llevar todo a una misma tabla de factores. Eso implica que el cobro en exceso de algunas personas se les rebaje y aquellos que deberían pagar más, no se les suba. Por eso el efecto complejo, del punto de vista financiero, y tuvimos que entrar con un proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia y se produjera una inestabilidad. A nosotros no nos afecta tanto la inestabilidad de las isapres, pero sí el efecto sobre los prestadores privados (...) La ley, lo que pretende, es poder salvaguardar los derechos de las personas, que se dé cumplimiento de la sentencia, pero que no se cree una inestabilidad que impida que los prestadores privados sigan funcionando. Recordemos que hay una dependencia económica muy fuerte”.

Desde el fallo a la fecha, solo se ha creado una sola isapre nueva, que para Aguilera, en el contexto actual en el que desarrollan sus negocios, “no lo vemos bien: las personas que pretenden hacer un seguro de salud, que funcione con la cotización obligatoria que se destina a la salud y justamente discrimine a las personas por estado de salud, no nos parece adecuado. Es un tema estructural, es parte de los problemas que ha tenido la industria”.

“No está dentro de nuestra carpeta la posibilidad de solicitar una nueva prórroga porque la gente está cansada, quiere que se cumpla la sentencia y no hay mucho espacio más para retrasar la rebaja por la tabla de factores y que se empiecen a pagar los cobros en exceso. (Para la votación en particular de la ley corta, agendada para el próximo lunes) Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta que permita mejorar el proyecto, pero que dé cumplimiento a los principios que hemos planteado: que los fallos se cumplan, que las deudas se paguen y que se mantenga una estabilidad del sistema”, cerró.