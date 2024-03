Soledad Pérez también lo acusó: Reflotan denuncia contra Cristián Campos que remeció a las teleseries

Soledad Pérez denunció, el año 2016, comportamientos de Cristián Campos que no le parecieron mientras compartían en una teleserie.

Una denuncia que la actriz realizó en un programa El Interruptor de Via X, donde la entrevistaron y acusó a su entonces compañero.

Los dichos fueron reflotados en redes sociales, en medio de la querella por abuso sexual que presentó Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo, quien fue esposa del intérprete entre los años 1984 y 1996.

Y varios cibernautas comentaron que “en esos años nadie le creyó” a Pérez, mientras Campos se defendió en distintos programas de farándula.

Los dichos de Soledad Pérez contra Cristián Campos

La actriz relató que su compañero habría sido “muy descalificador, muy pelador, fue una situación... no lo pasé tan bien y fue una situación desagradable (…) me dolió mucho que un colega te descalifique, te pele y que de alguna manera busque tu cabeza dentro del trabajo”.

Y que “yo curiosamente cuando trabajé con él en La Trampa, que hacíamos pareja y teníamos una hija, fui muy respetuosa. Yo estaba incluso con pareja en ese momento, pero él era terriblemente desagradable conmigo, no era un buen compañero”.

“Él tenía una característica constante de ser el galán en la vida privada y cuando tú no juegas ese juego, se pone peligroso”, lanzó.

En 2016 la actriz Soledad Pérez denunció a Cristian Campos por acoso sexual diciendo que, por no acceder a él, fue víctima de maltrato #ContigoCHV pic.twitter.com/gFwdfPwnGi — Francisco Bravo Atias (@Pancho_ancho) March 27, 2024

Una declaración a la que el protagonista de teleseries respondió en programas como SQP y Primer Plano. “Cómo se defiende uno de que te digan algo así. No es efectivo, por supuesto, nunca hubo nada que tuviera que ver con eso. Me descoloca, no sé cómo defenderme. No es consistente con lo que ha sido mi carrera en televisión o en teatro. Siempre he considerado de suma importancia las relaciones en nuestra pega, trabajamos muchos meses juntos, todos, de modo que uno entiende rápidamente que las relaciones, las buenas relaciones, sanitas y pulcras, son lo más importante, más importante que el rating incluso”, comentó.

“No sé por dónde agarrar esas declaraciones, no sé a qué se refiere, no sé por qué lo hace... ¿Cómo en 40 años va a ser la única persona que diga que soy un monstruo? Es raro, ¿no?”, finalizó Cristián Campos, desestimando completamente el tema.