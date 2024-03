“Si no fuera porque existió una Ley Maldita...”: El fuerte cruce entre Schalper y Carmona por presencia del Partido Comunista en el Gobierno

Durante este miércoles, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al llamado que hizo el diputado Diego Schalper (RN) al Presidente Gabriel Boric de sacar al partido del gobierno, luego de la polémica que originaron los dichos del senador Daniel Núñez (PC) sobre “convocar a la presión de la ciudadanía” para impulsar reformas.

Y es que el diputado Schalper lanzó esta jornada que “si el Presidente Boric quiere tener credibilidad de realmente tener un empeño democrático, el Partido Comunista tiene que salir del gobierno”. En esa línea, el parlamentario instó y emplazó al Mandatario para que “tomé una decisión porque lo que no es posible es que el principal partido de gobierno tenga un pie en la institucionalidad y paralelamente pretenda tener un pie en la oposición”.

Estos dichos fueron rápidamente respondidos por Carmona, quien lo cuestionó por la “censura” que conlleva su petición. “Me parece gravísimo. Si no fuera porque existió una Ley Maldita, que puso a los comunistas en Pisagua, me parecería casi una ironía cómica, pero yo conozco la historia real de este país y de este partido, y debo decir que es un hecho gravísimo, tiene que sostenerlo hasta el final”, arremetió.

“La consecuencia que eso puede tener… esa es la tarjeta democrática que muestra Schalper, que un partido, por decreto de él, no exista, o que un partido, por decreto de él, tenga menos posibilidades en las tareas republicanas y democráticas”, señaló el presidente del PC.

Por último, Carmona le indicó a Schalper que “este no es un fundo, y él aprendió como patrón de fundo, pero este no es fundo, que vaya a hacer eso dentro de su casa si quiere, con su partido, pero no puede usarlo en la sociedad”, advirtió.