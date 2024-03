Padre e hija de 5 años resultan intoxicados tras consumir cereales con escarabajos: los insectos estaban vivos en la caja

Un grave hecho quedó al descubierto, luego de una denuncia realizada por una familia de Santiago, en donde el padre y la hija menor de edad resultaron intoxicados tras consumir un cereal en el que había escarabajos vivos.

Según informó la familia afectada a Chilevisión, se trata de un padre y una hija de cinco años que resultaron intoxicados luego de comer Pillows de la marca ColaCao. De acuerdo a lo expuesto, el producto fue comprado en un supermercado de la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

Tras consumir los cereales, tanto el hombre como la menor comenzaron a sentirse mal del estómago. Motivo por el cual la esposa del hombre revisó los cereales y se encontró con la mala fortuna de que en el interior había insectos.

El hombre afectado relató al medio antes citado, que “mi hija comió los cereales viernes y sábado, yo solo el sábado y mi mujer no alcanzó a comer. Como vio que ambos nos enfermamos, revisó el producto y encontró los bichos”. Luego de haber fotografiado a los insectos, pudieron constatar que se trataba del escarabajo de la harina.

Posterior a haber presentado una indigestión estomacal durante varios días, el hombre tuvo que visitar a un gastroenterólogo, quien le recetó medicamentos y también le pidió una gran cantidad de exámenes para identificar qué tan grave fue la intoxicación y, además, para descartar alguna otra enfermedad provocada por comer los cereales con escarabajos.

“Me parece un hecho supergrave y peligroso para la salud, sobre todo para chicos que están comiendo bichos y que además están vivos”, agregó el afectado.

Las explicaciones del supermercado

En detalle, el lugar en el que la familia compró los cereales fue en un supermercado Jumbo de la comuna de Colina. Por lo cual, los afectados les expusieron su caso para ver si les daban alguna respuesta.

En ese sentido, según comunicó Nicolás, hombre que resultó intoxicado, en el Jumbo “me atendieron y hablé con la jefa encargada de calidad, y a ICB le informé lo sucedido recién el lunes, porque el call center no trabaja los fines de semana y el lunes me dijeron que iban a realizar un seguimiento al caso, pero no han prestado mucha atención”.