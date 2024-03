¡En urgencias! Fran Maira fue trasladada a servicio de salud tras sufrir “hemorragia interna”

Fran Maira ha estado en la palestra en el último tiempo por su posible ingreso al nuevo reality de Canal 13, luego de ser parte de Gran Hermano.

La rubia, además, fue presentada como una de las candidatas a Miss Chile, por lo que su vida laboral ha estado bastante ajetreada.

Sin embargo, durante las últimas horas, la oveja del reality de CHV sufrió un complicado momento de salud, que la llevó hasta urgencias.

Un estado que preocupó a sus fanáticos, y que la joven decidió contar en sus redes sociales, luego de que pasara lo más complejo.

Fran Maira y su urgencia

Así, la blonda contó que “a las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencias a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales... El dolor empezó a aumentar y ya no podía caminar (5:15 am)”.

“Resulta que me encontraron un quiste en el ovario, estaba explotando por lo que me dio una hemorragia interna”, reveló.

Y agregó que “casi entro de urgencia a pabellón. Ahora estoy bien solo con dolor. Les juro que en mi vida había sentido un dolor así. Fue horrible”.

“Moraleja: si sienten dolor en sus ovarios vayan a hacerse exámenes específicos. Por suerte, la hemorragia no se me traspasó al estómago y solo necesito reposo y observación. Gracias a amigos y familia estoy bien cuidada y ya mañana deberíamos estar de pie”, añadió.

Finalmente, Fran Maira manifestó que “se los comparto ya que mi 80% de seguidores son mujeres y al parecer es algo común entre nosotras. Para que estén siempre alerta y se hagan sus controles específicos. Yo 2 veces al año me hago los de sangre, pero hay que agregar los intraV y controles mamarios”.