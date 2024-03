La maternidad y la paternidad son un desafío constante, y Mariana Derderián no es ajena a las dificultades que pueden surgir, especialmente en el contexto del regreso a clases. En una reciente declaración, expresó su sentir respecto a la paciencia que se agota en este período: “Se termina marzo y se termina la paciencia, no sólo de las profesoras, sino también la de nosotros”.

Esta reflexión surge en medio de las tensiones que enfrenta al intentar motivar a su hijo menor para asistir a la escuela, considerando que culmina “el período de adaptación en los colegios”.

La actriz había compartido previamente a través de Instagram el desafío que representa para ella levantar a su hijo menor para la escuela, relatando con humor una conversación con él. “El Pedro, el más chico, me dice ‘¿por qué tengo que ir de nuevo, si ya vine?’ Nanai, te queda solo hasta los dieciocho años”, expuso.

El truco que logró que su hijo se levantara temprano

En una actualización sobre la situación durante el lunes, Mariana Derderián comentó nuevamente el caso: “¿Se acuerdan de que hace unos días les dije que mi hijo no quería ir? ‘Por qué tengo que ir de nuevo si fui ayer’”.

Ante esta situación recurrente, la madre buscó una estrategia que resultara efectiva:“Lo que a mí me resultó al final, porque eso (el reclamo) continuó, fue: leerle algunos, no todos, los derechos y deberes de los niños”, reveló. De manera lúdica, la actriz le explicó que tenía el deber y la obligación de asistir a la escuela, incluso llegando a mencionarle una falsa amenaza de ir a la cárcel si no lo hacía.

Esta estrategia tuvo el efecto deseado: “Me preguntó si era por mucho tiempo (el que estaría en la cárcel), como que lo anduvo evaluando, y después le dije que era por mucho tiempo, y eso me funcionó”, aseguró Mariana Derderián.

La actriz compartió este “santo remedio” con sus seguidores, sugiriendo que podría ser útil para otros padres que enfrentan situaciones similares. “Les paso el dato, por si a alguien le sirve (...) Estamos con abril aquí y la paciencia no está quedando”, comentó. Sus seguidores reaccionaron con diversas impresiones, algunos tomándolo con humor y otros manifestando que probarán la estrategia o que ya la han utilizado en situaciones similares.