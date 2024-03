“En este momento no hay ninguna decisión tomada”: Rodrigo Delgado sobre candidatura a algún municipio / VICTOR HUENANTE

En un momento marcado por la especulación política, el exjefe comunal de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseguró que aún no es candidato a las municipales y comentó que, como sector político, sería bueno aplicar las primarias como mecanismo para definir sus cartas de cara a las elecciones de este año. “Tenemos que estar disponibles para recuperar las comunas populares”, señaló.

El exalcalde reveló que su nombre había sido propuesto para postular a la alcaldía de Santiago, aunque aclaró que esta propuesta no es vinculante y que aún no ha tomado una decisión al respecto. “Uno siempre agradece que su nombre esté arriba de mesa, pero en este momento no hay ninguna decisión tomada, ni de parte de partido” , comentó a CNN.

Además, se mostró dispuesto a participar en primarias si fuera necesario, considerando que son un mecanismo importante para promover la participación ciudadana.

En cuanto a su preferencia por una comuna en particular, el exalcalde señaló que ha sido mencionado en varios lugares, incluyendo Maipú y Santiago, pero destacó que aún no ha tomado una decisión concreta al respecto. Sin embargo, destacó la importancia de trabajar en comunas populares, donde se concentran los problemas más urgentes de la sociedad chilena.

“ Creo que tenemos que estar disponibles para recuperar comunas populares , porque creo que las comunas populares son el centro del foco del trabajo en Chile Vamos, porque ahí está el corazón de los problemas”, finalizó.