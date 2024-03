“Es una deuda histórica que se tiene con las madres”: Savka Pollak realiza potente reflexión luego de recibir la compensación por pensión alimenticia

Savka Pollak compartió a través de su cuenta de Instagram una noticia relevante para su vida: después de 10 años, finalmente recibió compensación por la deuda de pensión de alimentos que el padre de sus hijos tenía, logro que fue posible gracias a cambios en la legislación vigente.

En sus declaraciones a Página 7, Savka expresó su sentir durante el largo proceso: “Uno va perdiendo la fe en el camino. Cuál es la solución si en 6 meses no pasa nada, un año y lo mismo (...) Cuando pones apremios, cuando el abogado te dice que no hay nada que hacer. La mayoría de las madres lo que hacemos es desistir”.

La animadora también reflexionó sobre las dificultades financieras que implica este tipo de deudas: “Es súper difícil remarla con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. Las mamás queremos lo mejor para nuestros niños, por lo que terminamos trabajando más, esforzándonos más y, por su puesto, deteriorando nuestras calidades de vida”.

Luego, la periodista enfatizó la importancia de esta compensación no solo para ella, sino para muchas mujeres en situaciones similares: “Esto no se trata de un poco más o menos de plata, se trata de abusar de las vidas de un montón de mujeres que no se embarazaron solas. Y cuando una de las dos partes falla, da lo mismo dónde vivas, no hay bolsillo que aguante”.

“Es una deuda histórica que se tiene con las madres de Chile”

Savka reveló que, según sus cálculos, se logró cubrir cerca de 4 de los 10 años de deuda con dos de sus hijos, lo que representa un alivio significativo para su situación financiera y la de su familia.

Además, la animadora televisiva destacó el impacto emocional y económico que tuvo esta deuda en su vida. “Durante estos 10 años perdí mi capacidad de endeudamiento, lo que me dejó terriblemente vulnerable al sistema. Cualquier emergencia que les pasara a los niños, no tenía nada que hacer”, expuso.

Más adelante, la periodista recalcó que esta compensación no solo representa un alivio económico, sino también una especie de justicia para muchas madres que enfrentan situaciones similares y que, en muchos casos, no logran obtener la ayuda necesaria. “Es una deuda histórica que se tiene con las madres de Chile. Yo tengo una causa judicializada hace 10 años, pero hay mujeres que nunca lo hacen, mujeres que se murieron criando sola, sin ningún tipo de ayuda”, indicó.

Por último, Savka Pollak valoró el impacto positivo que esta compensación tendrá en su vida futura: “Lo más importante que pude hacer con esto, fue salir de las deudas. No quiero meterme en deudas de nuevo, por supuesto, pero si tengo que endeudarme de nuevo, tendré que hacerlo”.