“La gente se acerca a mí para estar con él”: Lux se refiere a las consecuencias de tener un hermano actor tan exitoso como Pedro Pascal

La actriz Lux Pascal, reconocida por su talento y trayectoria en el mundo del espectáculo, reflexionó recientemente, en una entrevista, sobre el peso de llevar el apellido Pascal y ser hermana de Pedro Pascal, quien actualmente es uno de los actores más populares del planeta.

En conversación en el live Dos en la ciudad de The Clinic, Lux Pascal fue contundente al expresar: “De repente siento que la gente se acerca a mí para estar con mi hermano”.

En sus declaraciones, Lux Pascal abordó los aspectos positivos y los desafíos de ser reconocida por su nombre y vínculo con Pedro Pascal en la actuación. La actriz reconoció que esta conexión familiar ha sido beneficiosa en algunos aspectos: “No puedo negar que ha sido como que tengo conciencia que me ha ayudado”, señaló. No obstante, también compartió que ha experimentado situaciones en las que siente que su relación fraterna puede jugar en su contra.

Sin embargo, Lux Pascal destacó que ser hermana de Pedro Pascal le ha proporcionado oportunidades y aperturas en el mundo laboral. “Te abre puertas, y esas oportunidades llegan cuando uno está preparado para que lleguen”, afirmó. Además, resaltó que su trabajo como modelo también ha contribuido a su visibilidad mediática.

“Además, siento a veces que ir a Juilliard como que la gente no le importa mucho, siento que mi trabajo como modelo ha traído más atención mediática”, añadió.

Su familia en Chile y su conexión con este país

Al referirse a su familia, Lux Pascal expresó su profundo amor y admiración por ellos en privado: “Uno en privado habla de ellos, como que la Javiera (Balmaceda) es la mujer más fuerte que conozco y no hay nada que ella haga que no me guste. Igual me pasa con mi hermano”, compartió la actriz.

“El amor hay que expresarlo y la admiración se debe decir. No proyectar lo que uno piensa que tiene que hacer, sino que solucione solo”, complementó.

A pesar de vivir en Nueva York desde hace cinco años y considerarla como el lugar donde se ha encontrado a sí misma, Lux Pascal reveló su fuerte conexión con su familia en Chile y su deseo de regresar en algún momento: “Me mantengo al tanto de lo que pasa porque tengo amistades fuertes en Chile. Estoy con ganas de volver harto al país. Obviamente depende del proyecto al que me llamen, y sí se puede hacer y tengo interés”, cerró.