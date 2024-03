Algo de justicia: Savka Pollak cuenta alegremente que recibirá una compensación por deuda de alimentos del papá de sus hijos

La periodista Savka Pollak experimentó un giro positivo en su situación financiera tras denunciar públicamente la falta de pago de pensión alimenticia por parte del padre de sus hijos. Hace 10 meses, la comunicadora compartió un video en Instagram expresando su frustración por la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones económicas.

En aquel momento, Savka Pollak mostraba su impotencia ante la facilidad con la que algunas personas pueden evadir el pago de pensiones alimenticias. Sin embargo, recientemente, la periodista recurrió nuevamente a sus redes sociales para compartir una noticia positiva: recibió una compensación por parte del Estado que cubre parte de la deuda acumulada.

“Yo de verdad les quiero agradecer todo el apoyo que me dieron en ese momento. Cuando veo esas imágenes y veo lo enojada y desesperada que estaba, no podría creer que hoy día las cosas cambiaron”, dijo al comienzo.

No le pagaron todo lo adeudado, pero le ayudó bastante

En un video publicado en sus redes sociales, Savka Pollak expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante ese difícil período. “¡Yo soy una de las 50 mil mujeres que ha recibido compensación por tantos años de deuda de pensión de alimentos!”, afirmó la comunicadora. Aunque la compensación no cubrió la totalidad de la deuda acumulada en 10 años, la comunicadora destacó la importancia de este apoyo y cómo ha cambiado su perspectiva actual.

“Por supuesto que no me pagaron lo correspondiente a los 10 años que me deben, y también me genera impotencia y rabia que solo sean 50 mil mujeres y no seamos todas, pero estoy muy agradecida porque hoy día el panorama es distinto”, comentó.

Tras esta compensación, su presente junto a sus hijos es más feliz y tranquilo

Uno de los principales cambios que Savka Pollak experimentó tras recibir la compensación es una sensación de mayor tranquilidad financiera en su día a día. Antes, enfrentaba dificultades para llegar a fin de mes sin quedarse corta de dinero, pero ahora puede enfrentar situaciones imprevistas con más seguridad. “Me siento más tranquila porque, si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento”, explicó.

“El pensar que a los chicos les podía pasar algo y no tener cómo responder. En ese momento, todos los días sentía un apretón en el pecho y pensaba que por favor no venga ninguna contingencia que yo no sea capaz de resolver. Hoy día respiro con tranquilidad”, añadió.

Ahora, con la recuperación de su capacidad de endeudamiento y el orden en sus cuentas, puede brindarles a sus hijos un entorno más seguro y estable. “Le puedo decir a los niños que sigan abriendo sus alas y que las abran con ganas, porque de verdad yo no voy a dejar de trabajar y de impulsarlos para que ellos puedan volar”, concluyó Savka Pollak.