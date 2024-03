Bienestar, sostenibilidad y comunidad: los tres pilares que más valoran los nuevos viajeros

En una nueva entrega de ADN Viajero, liderado por el periodista en viaje y host profesional, Leo Meyer, siempre acompañado de Fer Uribe y Carlos Scheuch, la protagonista fue la líder de impacto y sostenibilidad en SDK, Verónica Binder. SDK, un fondo con foco en inversiones turísticas en torno al desarrollo sostenible.

“Esta es una industria que requiere más visibilidad. Todos quienes amamos este país queremos que cada vez que se conozca más: sus destinos, emprendimientos, profesionales, instituciones, para que la gente viaje más y por eso este programa ADN Viajero me parece un tremendo aporte para que todos los auditores se empapen de lo que es Chile y de todas las bondades que tenemos para ofrecer”, dijo en su saludo inicial.

¿Qué lugar en Chile te ha dejado con los ojos de huevo frito?

“Tengo una debilidad por las islas y en Chile hay dos maravillosas: la isla de Chiloé, que tiene mucho para ofrecer tanto la grande como el resto del archipiélago, generando una tremenda experiencia que todo chileno alguna vez debe vivir; y la otra es Rapa Nui, pues tiene una magia, una mística impresionante”.

¿Qué nichos de viajeros están creciendo con más fuerza?

“Sin duda el de las familias. En algún momento se restringió un montón e iba a los típicos lugares donde tenía todo solucionado para el grupo familiar o bien para los padres, pero poco a poco se han atrevido cada vez más a sacar a sus hijos a la aventura también a disfrutar del camping, de las experiencias más outdoor y de la aventura. Es un nicho que está creciendo, agarrando fuerza y que hay que atender”.

¿Y qué tipo de viajeros menos tradicionales te ha sorprendido?

“He estado investigando a los DINX. ¿Los conocen? Double Income No Kids, es decir, parejas que han decidido no tener hijos o posponerlo, pero son profesionales que van ahorrando sus buenas lucas. Tienen doble salario, como dice en inglés la abreviatura, y sus gastos son acotados, ¿en qué se lo gastan? En viajes, experiencias, salir a comer rico y esto genera muchas oportunidades para ofrecer cosas de calidad y experiencias diferenciadas. Déjame sumar el mundo Pet Friendly que conecta con destinos que empatizan con mascotas: cada vez son más los viajeros que se mueven por el mundo, principalmente con su perrito o su gatito. Ese es otro tremendo nicho que tiene mucho por crecer y desarrollarse”.

“¡Guau!”

“Jajaja, si. Cada vez más hoteles y alojamientos se están transformando en pet friendly, porque hay muchas personas que quieren viajar con su nuevo “hijo”, o sea, con sus mascotas. Dejar a su perro en un hotel para animales no es necesariamente la mejor alternativa, quieren llevarlo a todas partes para que salgan en las fotos y vivan la misma experiencia de sus “papás”. Hago un llamado a los hoteles, alojamientos y restaurantes a pensar también en los peludos de la familia”.

En materia de promoción de Chile han aparecido los “influencers”, muchos de ellos han estado y estarán en ADN Viajero ¿Qué opinas de su rol para provocar el interés en recorrer nuestro país?

“Ha sido todo un proceso de aprendizaje y una tendencia que llegó para quedarse. Hoy la promoción de los destinos de cualquier país no se puede hacer sin la mano de los influencers pues son los que tienen una llegada más genuina con el público. A los canales más tradicionales de publicidad les cuesta tocar esa fibra del viajero y no podemos olvidar jamás que los viajes son sentimientos, son emociones, son recuerdos y para tocar esa fibra tienes que tener un contacto un poco más fluido y más personal con tu audiencia. Creo que eso lo logran los influencers. Te reitero: no hay ninguna estrategia país de promoción que no considere trabajar con influencers”.

Hablemos de inversión en el sector turismo ¿Qué necesitamos saber?

“Lo primero, lo primero, lo primero es cuando tienen un proyecto en mente, tienen que separarlo en partes: estrategia, socios y modelo de negocio.

El primer paso es hacer una planificación y ponerle hitos. Luego tener uno o más socios y me parece que esto es clave. A veces nos gusta lanzarnos a la piscina solos, pero es importante tener un apoyo que nos complemente. En la industria del Venture Capital, desde donde vengo yo, en general se habla de tener cuatro perfiles dentro del equipo. Uno el soñador, ese que piensa en grande y quiere comerse el mundo, luego el que sepa operativizar ese sueño, llevarlo a la práctica y que se complemente con el que sepa vender. El cuarto es el que se lleva bien con las personas, que está ahí con el equipo, armándolo y trabajando codo a codo. O mail a mail si es a distancia”.

Como inversionista, ¿quiénes tienen una idea te encuentran en un ascensor o eso es mito?

“Mito. No he compartido públicamente mi dirección y además trabajo en un piso dos, entonces, pucha, pobre emprendedor, estaría como 0,5 segundos contándome su proyecto, jajajaja. Pero lo importante es que veo mucho entusiasmo en la gente que nos contacta por LinkedIn, que quiere acercarnos a su proyecto Y definitivamente estamos ahí para escuchar y para ver las distintas oportunidades de inversión”

Eres líder de Impacto y Sostenibilidad en SDK ¿Cómo ves este tema en el turismo?

“Mira, es un temazo. Esta industria me cautivó desde el minuto uno precisamente porque tiene un potencial de impacto positivo desde donde se le mire. Y si esa mirada es desde la sustentabilidad, mucho mejor. Nosotros en SDK separamos en el fondo el impacto del turismo en tres grandes pilares. Uno es el impacto ambiental que se centra en la relación entre el turismo y en la idea de que el turismo puede y debe ser una herramienta para la conservación del medio ambiente. Es bueno observar el trabajo de Rewilding en el sur del país, un ejemplo de cómo la conservación y el turismo pueden ir de la mano, permitiendo que tanto turistas como comunidades locales aprovechen y disfruten de la naturaleza de manera sostenible”.

¿Los otros dos pilares cuáles son?

“El segundo aborda el impacto del turismo en las comunidades que reciben a los visitantes, una esta capilaridad que tiene el turismo para poder llegar a distintos segmentos de la sociedad, a distintos sectores y realmente generar un impacto positivo en las comunidades locales, por eso hay que hacerlo de manera muy responsable. Y el tercer pilar es el impacto en el turista y se refiere a cómo el turismo puede tener un efecto positivo en la salud mental y física de los individuos que participan en él. En ese sentido, ya hay países que recetan tiempo en la naturaleza y shinrin-yoku a personas con problemas de salud mental”

¿Shin qué?

“Es la forma como los japoneses llaman a los baños de bosque: Shinrin-yoku. No te entregan una receta y te mandan de regreso a casa con unas pastillas para que te relajes, en cambio, te dicen “viaja, llega a algún lugar del mundo que te interese, conéctate contigo, con lo natural, con el deporte y eso te ayudará a sanar”.

El dato de la semana

¿Para qué rentar un auto si puedes acceder al formato de uso compartido? Siempre se pueden buscar arriendos de autos en el destino. Hay buenas marcas y plataformas para hacerlo, pero esta aplicación te permitirá encontrar el auto que tú quieras: un jeep de safari, un Ferrari o un autónomo de la marca Tesla. La solución se llama Turo y permite que personas que no están ocupando sus autos los puedan disponibilizar en la plataforma a turistas como tú. Lo encuentras en Turo.com.