Ximena Rincón se refirió al quiebre del Senado y apuntó que el incumplimiento del acuerdo llegó desde “Democracia Cristina, a través de Huenchumilla”

La senadora Ximena Rincón conversó con La Prueba de ADN para referirse a la reciente elección del nuevo presidente del Senado y analizar el panorama político tras este hecho que generó un gran revuelo.

Conforme a la votación, José García Ruminot (RN) fue elegido para presidir la mesa directiva, hecho que desencadenó una gran polémica y tensionó aún más el escenario entre los parlamentarios debido al incumplimiento de un acuerdo previo.

Bajo esta línea, la invitada es de las que más críticas recibió por cómo se dieron las cosas, ante lo que responde: “los que tienen que explicar el no respetar los acuerdos son quienes notificaron por escrito y públicamente que no respetaban el acuerdo”.

“Eso fue, con nombre y apellido, la bancada de la Democracia Cristina, a través de Francisco Huenchumilla. Y frente a esa notificación pública, que todos conocieron, los partidos oficialistas se quedaron callados”, puntualizó.

Asimismo, apeló al “ninguneo en el que cayó todo el oficialismo el día de ayer (martes 19), algo que no habíamos visto nunca en el Senado y nosotros no vamos a caer en esa lógica”.

“Creo que tenemos que salir de esta lógica, recuperar confianzas, dar gobernabilidad, conseguir y construir acuerdos, cumplir las palabras”, añadió, aludiendo a que la discusión por el incumplimiento del acuerdo es “de lo más bajo” desde su punto de vista conforme se dieron las cosas.

Por otra parte, la representante de Partido Demócratas hizo hincapié en que “yo no he llegado a ningún pacto. Nosotros siempre dijimos ‘vamos a cumplir el acuerdo, pero el acuerdo en su integralidad (...) cumplimos todo el acuerdo o no se cumple’”.

Con miras al futuro

Uno de los próximos eventos parlamentarios en el país es la elección de las autoridades en la Cámara de Diputados, por lo que hay cierto nivel de incertidumbre debido a cómo se podrían llevar adelante los hechos, con cierta en caso de que podría ocurrir algo similar.

Rincón señaló que “así como los diputados no incidieron ni opinaron de lo que ocurría en el Senado, nosotros no vamos a incidir ni interferir en lo que hagan nuestros colegas diputados. Ambas cámaras son autónomas e independientes”.

En relación a los duros términos que se utilizaron en la discusión dentro del Senado y cómo esto podría afectar en los debates para avanzar en diferentes políticas y leyes, la ex Democracia Cristiana apuntó que se debe trabajar para responder ante las necesidades del país.

“Hoy, el país exige y demanda que pongamos los intereses del país por sobre cualquier diferencia política que podamos tener. Y esa es la tónica que hemos tenido y vamos a seguir teniendo”, aseguró.

“Todo lo que podamos hacer, todas las partes, para ponernos de acuerdo en temas de interés nocional, es necesario y urgente (...) las relaciones se recomponen de cara a los acuerdos que las personas esperan y necesitan”, complementó Ximena Rincón.

Asimismo, la senadora depositó toda su confianza en la labor que cumplirá José García como presidente y Matías Walker en su rol de vicepresidente de cara a los acuerdos.