“La situación de los niños siempre ha sido medio invisible y medio inaudible”: Psicóloga Vinka Jackson presenta su libro Derecho al tiempo

En el Ciudadano ADN tuvimos un reencuentro con una histórica del espacio radial. Y es que conversamos con la psicóloga Vinka Jackson, quien nos presentó su nuevo libro Derecho al tiempo.

El texto de la psicóloga ofrece una posibilidad de gestión reparatoria colectiva que promueve la reconstrucción personal y comunitaria mediante el cuidado ético de la sociedad hacia personas afectadas por delitos sexuales. La temática en sí, la viene cultivando desde hace más de una década.

“Chile todavía no tiene un plan nacional mandatario de prevención de abuso sexual infantil y todavía no tenemos alfabetización digital acorde a la irrupción de internet y redes sociales”, comentó Jackson al inicio de la conversación.

Niños: ¿Relegados por la sociedad?

La psicóloga realizó críticas al hecho de que los niños, niñas y adolescentes no son considerados prioridades a nivel de la sociedad.

“La situación de los niños siempre ha sido medio invisible y medio inaudible, sacrificable… aunque sea una palabra espantosa”, expresó Jackson.

En esa misma línea, la profesional de la salud mental dijo que “hay un punto ciego en la sociedad con los niños y hoy por hoy somos las personas que compartimos con ellos cotidianamente los que estamos más pendientes de ciertos temas”.

“Hay países que pueden ser súper pésimos en muchas cosas, pero tú vas a hacer un trámite a cualquier institución y hay un espacio con revistas o juguetes… constantemente estás viendo la presencia de los niños”, expresó.

¿Qué es el derecho al tiempo?

Por otra parte, Vinka Jackson se refirió a la ley que declara imprescriptible los delitos sexuales hacia menores y destacó el hecho de que “no es de ningún partido político ni fundación en particular, es de todo un país, ciudadanía y sobrevivientes”.

“El derecho al tiempo, tal cual dice el libro, tiene que ver con el tiempo de la niñez… Hoy por hoy la esperanza de vida es de 80, 90 o 100, entonces la mayor parte de la vida te la pasarás siendo adulto. A mí no me parece terrible que como sociedad esperemos dedicar bien la entrada a la infancia, para que el resto de los años todas esas personas no estén cargando con heridas a medio sanar”, expresó.