Si bien aún parece lejano en el calendario, las elecciones de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales cada vez toman más forma, y no solo desde el punto de vista político.

Esto porque ante la masividad de votantes registrados en los últimos dos plebiscitos (que tuvieron voto obligatorio), el Servicio Electoral propuso dividir los comicios programados para octubre en dos días distintos.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, quien ante la comparación de Chile con otros países con mayor población, sostuvo que “si tú tienes el doble habitante, tienes el doble de establecimientos educacionales que pueden ser locales de votación”.

“A nosotros nos cuesta mucho encontrar los locales adecuados, yo creo que no sobran locales, y para aumentar estos se requiere legislación. También se podría disminuir el número de electores por mesa para aumentar estas, lo que también requiere ley”, agregó.

En ese sentido, Tagle afirmó que si el proceso se realizara con “nuestra metodología actual”, el proceso “terminaría a las 23:00 horas”.

No obstante, y ante la solicitud de la oposición de aumentar locales de votación, el líder del Servel aseveró que aunque esto se pueda dar “no podemos aumentar son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Hoy día, cada vez a nosotros se nos plantea por parte de las Fuerzas Armadas el problema de crecimiento de los locales, que ellos no tienen personal para atenderlos a todos satisfactoriamente. Si se duplicaran, los locales no tendrían control”.

Por lo mismo, Tagle defendió la iniciativa de dividir el proceso en dos días, apuntado que esto “es más fácil para cualquiera elector”, incluido aquellos de zonas rurales, afirmando que “no hay otra alternativa mejor”.

“Nosotros vimos todas las alternativas antes de proponer esto al Gobierno, y las estudiamos con calma. La otra opción que vimos fue la de aumentar el horario de las mesas, pero ni siquiera eso nos ayuda”, explicó.

Además, profundizó en que en este proceso “se juntaron varios factores. La elección originalmente era de alcaldes y concejales, y antes eran puros concejales. Después se trasladó la elección de Cores, que estaba con las votaciones parlamentarias en esa misma fecha, y por último se hizo elegir los gobernadores”.

“Todo eso ha estado bien mientras votaran seis millones de personas, que era lo que había con voto voluntario, pero se estableció el voto obligatorio para todas las elecciones en el futuro, y ahí ya la cosa aumentó”, prosiguió.

Finalmente, Andrés Tagle comparó esta iniciativa con la jornada doble de elecciones realizada en 2021. “Las mesas tenían unos sellos especiales para ponerle a la cámara secreta y a su material en las cajas, por ejemplo, los votos en blanco. Eso se guardaba en una sala especial que a su vez tenía sello que lo colocaba al delegado. Y esta sala quedaba la noche en custodia de las Fuerzas Armadas”, cerró.