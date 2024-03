Por presencia de maleta sospechosa: procedimiento policial en Aeropuerto de Arica genera complicaciones en vuelos

En horas de la mañana de este domingo, usuarios del Aeropuerto Chacalluta, en Arica, denunciaron la suspensión y el atraso de algunos vuelos, producto de un operativo policial.

Anabella, auditora y una de las personas afectadas por esta situación, se contactó con Radio ADN, indicando que la presencia de una maleta sospechosa y abandonada en el recinto habría originado este despliegue policial.

“Mi esposo venía de Santiago y llegaba hoy día a las 07:15 horas, y cuando me empecé a acercar al aeropuerto, vi que había muchos autos estacionados afuera”, partió señalando.

“Seguí derecho para entrar al aeropuerto y había una patrulla cruzada que estaba impidiendo el paso. Entonces, yo le pregunté a un carabinero y me dice que me trate de comunicar con mi esposo, porque no está aterrizando ningún vuelo, y que los vuelos que venían se iban a quedar en Iquique”, agregó.

“Ahí me contacto con él por WhatsApp y me dice que ellos aterrizaron acá en Arica, pero que nos los dejan bajar”, prosiguió Anabella.

Según el relato de la auditora, todo esto ocurrió por el abandono de una maleta sospechosa en el terminal aéreo. “Hay un procedimiento y mi esposo dice que se quedó una maleta en el aeropuerto”, aseveró.

Mediante redes sociales, más usuarios se sumaron a estos reclamos, sobre todo por las eventuales cancelaciones de vuelos.

No obstante, y tras varios minutos, la situación fue normalizada, y los vuelos que fueron reprogramados comenzarán a salir con normalidad.

Vuelos suspendidos en Aeropuerto Chacalluta. Esperando en el estacionamiento pic.twitter.com/GjBlkCKNJh — El BeTo (@El_betoespinoza) March 17, 2024