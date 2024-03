María Gracia Omegna y su crítica a las teleseries antiguas: “Me muero de aburrimiento”

María Gracia Omegna, galardonada con el Premio Caleuche por su destacado papel en la exitosa teleserie Generación 98, se refirió al éxito de esta producción de Mega, que se encuentra en su etapa final. “Soy la más sorprendida”, comentó la actriz, refiriéndose a sus primeras impresiones sobre la serie.

A punto de cumplir 40 años y en un momento de plena vigencia en su carrera, la intérprete destaca que la historia creada por Pablo Illanes no solo ha renovado el panorama del género televisivo, sino que también ha influido en su forma de abordar y desarrollar sus personajes. Este proyecto ha llevado a la actriz a replantearse aspectos personales y profesionales, explorando nuevas perspectivas y enfrentando desafíos al equilibrar su carrera con la maternidad.

En conversación con The Clinic, acerca de la recepción que ha tenido Generación 98, María Gracia Omegna afirmó que “lo percibo sobre todo en la calle. Es impresionante cómo se da el fenómeno. En el teatro funciona con el boca en boca, eso atrae espectadores”.

Luego, la actriz agregó: “Con la televisión pasa lo mismo cuando uno hace un proyecto que está funcionando, pero hoy en día hay muchas más plataformas donde uno puede ver una teleserie además de la televisión abierta, entonces el único lugar donde constato el éxito es en la calle. Y ha sido una locura”.

“Me llama mucho la atención que la gente diga que no ve teleseries, les creo, pero sorprendentemente están viendo Generación 98. Ese público que se había divorciado de la televisión abierta, de pronto se reencontró con esto, me llama mucho la atención”, añadió.

“Somos buenos para criticar sin desmenuzar”

Más adelante, María Gracia Omegna se refirió a las críticas que reciben las teleseries actuales, las que son comparadas con las de la mejor época del área dramática de TVN y Canal 13. “En Chile, en general somos buenos para criticar sin desmenuzar. Si hoy veo una teleserie antigua, de las emblemáticas, yo creo que me muero de aburrimiento, si soy honesta”, sostuvo.

“Y no porque sea una mala teleserie, fue una buena producción para el contexto en que fue presentada y para el lenguaje y los códigos de la industria de ese momento, pero si yo hoy revisito una teleserie lo más probable es que no me interese. Eran otros tiempos. Las escenas podían durar cinco minutos. Era otro el código, el lenguaje, también es otro el contexto político social”, concluyó.