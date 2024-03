“Preferimos que no viaje”: Jorge Almirón confirma la baja de Arturo Vidal para enfrentar a Coquimbo Unido

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, habló en la antesala del viaje para enfrentar este domingo a Coquimbo Unido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024 y confirmó la baja de Arturo Vidal para medirse ante los “Piratas”.

“El único que no viajaría sería Arturo. Preferimos que no viaje y se quede, porque hizo un esfuerzo enorme para jugar el partido anterior. Viene haciéndolo para sumarse a jugar y prefiero que se pueda recuperar bien y estar a tope”, reconoció el estratega del “Cacique”.

En esa línea, se refirió a la grave lesión que sufrió César Fuentes y abordó el criticado estado de la cancha del Estadio Monumental. “Sufrió una lesión durísima para cualquier jugador. Esperemos que se recupere pronto y bien”, afirmó.

“No podría decir que la lesión fue por la cancha. Lamentablemente, estas lesiones se dan en cualquier momento. Igual el estado de la cancha es importante, ya lo hablamos y para la intención de juego te limita un poco, pero no lo tomamos como excusa”, añadió.

Asimismo, aclaró que “nosotros esperamos ofrecer un buen espectáculo para que la gente venga y disfrute de un buen partido. Después el estado de la cancha irá mejorando, seguramente harán trabajos y mucho más no puedo decir. Estoy pensando en el partido del domingo”.

Además, Jorge Almirón manifestó su deseo de incorporar un nuevo refuerzo tras la lesión de Fuentes. “Sería importante, no lo he hablado con los directivos todavía. Es una baja sensible para el plantel, son lesiones prolongadas y sería importante sumar a un jugador. Todavía no hemos hablado de nombres porque las ligas ya empezaron y negociar es muy complicado. Veremos que se puede hacer”, sentenció.