¿Pailita la separó del Mago Jiménez? Coté López habló del supuesto affaire que remece a las redes

“¿La Coté López se está comiendo al Pailita?”. Esa es una de las preguntas que más se ha hecho el cibermundo en los últimos días.

Es que mientras la modelo vive semanas de especulaciones debido a su supuesta separación total del Mago Jiménez, hoy surge la información de esta nuevo affaire.

Un rumor que surgió de la forma más extraña, y que habría tenido que ver con una supuesta defensa de la blonda al joven, cuando éste vivía el escarnio público por su término con Skarleth Labra.

Pero, ¿qué pasó ahora que todo se reavivó? La posible soltería de la empresaria de Cló y un comentario en un live del intérprete, desataron una ola de teorías.

Coté López y su affaire con Pailita

Así, hace algunos días, Pailita estaba haciendo una transmisión con sus seguidores cuando le preguntaron “oye bro, ¿la Coté López está contigo o no?”.

Una interrogante a la que el artista ni se refirió. No obstante, Coté sí abordó la pregunta, luego de que el sitio Infama se lo consultara.

“Ayer me escribieron en una foto mía y de él y yo no entendía, tuve que buscar qué onda”, fue lo primero que dijo.

Y agregó que “obvio que es falso, hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron que opinaba de una funa de estos niños (él y su ex) y yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre”.

Finalmente, Coté López manifestó que “la verdad es hasta chistosa esta ridiculez, pero tengo niños y es súper irresponsable de la prensa hacer este cahuín de nada. Aunque estoy acostumbrada… pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto”.