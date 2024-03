“No me imiten”: Yolanda Sultana pide volver a la televisión y envía un duro mensaje a Pedro Engel

La reconocida tarotista Yolanda Sultana, de 84 años, recientemente resaltó el afecto que recibe de las personas, al hacer la siguiente afirmación: “La gente me ama, la gente me quiere y todo lo que hago por el bien de la sociedad, lo hago surgir en la vida”.

Sin embargo, a pesar de este cariño, ha expresado sentirse relegada por el mundo televisivo y algunos rostros a los que en su momento brindó ayuda. En un sincero mensaje en el programa Que te lo digo, lamentó esta situación, recordando con cariño a quienes ahora parecen haberla olvidado: “Están dormidos, yo los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono”.

La tarotista, conocida como la Tía Yoli, es una consejera reconocida y de larga trayectoria en el país, y aunque reconoce las dificultades físicas que enfrenta, como problemas en las rodillas, enfatiza que su mente sigue lúcida y lista para seguir contribuyendo en la televisión: “Yo no he cumplido todavía mi ciclo en televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata”.

Según el periodista Sergio Rojas, Yolanda Sultana habría atravesado recientemente un complejo problema de salud, llegando incluso a enfrentar la muerte directamente hace apenas un mes.

Su acusación contra Pedro Engel

En un giro de los acontecimientos, la Tía Yoli hizo una acusación pública contra otro tarotista reconocido de la televisión, Pedro Engel, a quien acusa de copiar su trabajo.

Sin querer mencionar su nombre al comienzo, expresó su molestia: “Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten. Nadie daba recetas, nadie ocupaba sahumerio. No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después le cambias las palabras”.