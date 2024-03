Ministra Tohá por nuevos incendios en Valparaíso: “Hay entre 15 y 40 viviendas afectadas preliminarmente”

Durante la madrugada de este jueves, La ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó un reporte sobre los nuevos incendios que se están registrando este miércoles en Valparaíso.

En la instancia, la autoridad de Gobierno indicó que habría entre 15 a 40 viviendas afectadas y que los incendios estarían contenidos por Bomberos.

“Todavía la evaluación de los daños no es completa porque, dado el horario, no podemos tener una evaluación definitiva. La aproximación que se tiene es que lo que se analiza es que debiera haber entre 15 y 40 viviendas afectadas, pero no vamos a poder tener seguridad de eso hasta que no estemos con luz de día y se pueda hacer una revisión completa”, sostuvo Tohá.

En esa línea, la ministra manifestó que se instaló un perímetro de seguridad en la zona afectada y que este jueves llegará maquinaria del Ministerio de Obras Públicas para la remoción de escombros.

“Se ha dispuesto un perímetro de seguridad en toda la zona que se incendió para tener protección y que no haya ningún tipo de delitos en esa zona que probablemente va a quedar sola durante la noche. También Carabineros ha dispuesto apoyo, refuerzos especiales adicionales que están trasladándose desde Santiago para hacer rondas de vigilancia en todo el sector, también en el entorno, en caso de que hubiera algún tipo de cualquier conducta, digamos, reñida con la ley”, indicó.

Finalmente, la autoridad aseguró que hay dos establecimientos educacionales habilitados para albergues, aunque, hasta el momento, no hay familias que lo hayan solicitado.