Empresa de TV por internet aclara el caso de filtración de datos por la que se vieron afectados

Durante la tarde de este jueves, 14 de marzo, salió a la luz una grave denuncia en contra de una reconocida empresa de televisión por internet por una filtración masiva de “datos personales y financieros”.

Hablamos dela startup chilena de IPTV Zapping TV, quienes fueron apuntados por una supuesta divulgación de las cuentas de más de 100.000 clientes. Claramente, la información revelada encendió las alertas entre sus usuarios y captó la atención de las autoridades pertinentes.

Es importante consignar que dichos datos de los que se hablan incluyen nombres, correos electrónicos, direcciones IP, detalles de dispositivos utilizados por los contratantes y datos parciales de pago, incluyendo la fecha de expiración de la tarjeta, los últimos cuatro dígitos de la misma y el nombre del titular.

A modo de respuesta oficial, desde la empresa emitieron un comunicado oficial en el que aclararon los hechos, consignando la realidad que mantiene preocupados a los chilenos y también a los otros países donde operan.

“Queremos dejar en claro que Zapping Chile y Zapping Brasil NO se han visto afectados en lo absoluto. Descartamos la filtración de datos sensibles de tarjetas de crédito en todos los mercados donde operamos, es decir, Chile, Perú y Brasil”, señalaron.

De todas formas, explicaron que “efectivamente, durante la puesta en marcha en Perú ocurrió un leak que expuso información de los intentos de registro a la plataforma durante un lapso de 3 días en el mes de enero”.

Pero enfatizaron en que esto “no incluye, como ya dijimos, información sensible de tarjetas de crédito. Incluso, dichos datos no son almacenados en nuestras bases de datos”.